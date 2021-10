Manuela Castañeira:»Es muy grande la desigualdad en Neuquén»

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y referente del Nuevo Mas, Manuela Castañeira se encuentra en Neuquén, en apoyo a los y las candidatas locales en los próximos comicios. Su gira de campaña continuará mañana en Zanón y Cerámica Neuquén. También irá a la escuela donde dio clases el maestro Carlos Fuentealba.

“En el año 2007 me sumé al Nuevo Más por ser el partido de Carlos. A mí me conmocionó mucho ese asesinato, mi mamá es jubilada docente y me impactó mucho”, manifestó Castañeira en declaraciones radiales en AM750 Neuquén.

La representante de izquierda expresó que, en Buenos Aires, siguieron y acompañaron la protesta de los autoconvocados de Salud en la provincia, que realizaron una serie de cortes de ruta en los caminos de vaca Muerta.

Con respecto a la situación petrolera en la provincia, Castañeira se mostró “muy preocupada” por la desigualdad y la situación salarial de los trabajadores neuquinos.

“En Neuquén es muy grande la desigualdad. Tenés Vaca Muerta acá”. Agregó que en Argentina hay recursos económicos pero cuestionó el rol del empresariado nacional: “No ponen un peso, no pagan regalías, no pagan retenciones. Ponen 2,50 pesos en impuestos y después dicen: ´el problema es que los salarios están impagaaables, el problema son esos convenios laborales´. “A mí me indigna”, exclamó Castañeira.

Entre las principales propuestas del Nuevo Más, la candidata mencionó un proyecto para llevar el salario mínimo, vital y móvil a 100 mil pesos. Argumentó que hay recursos disponibles para poder lograrlo. Por ejemplo de los ingresos que se transfieren a paraísos fiscales o cuentas offshore.

Alcides Christiansen encabeza la lista de candidatos a concejales por la ciudad de Neuquén y Lucas Ruiz para las elecciones legislativas del 14 de noviembre.