Maradona imperdible: el debut en Primera, Passarella, los goles a Inglaterra y los botines verdes del Pocho Lavezzi

En tiempos de coronavirus, la AFA play liberó su contenido on demand durante 60 días y en una de esas entregas la entrevista fue a Digo Maradona, el actual entrenador de Gimnasia de La Plata, quien rememoró sus comienzos como futbolista, Passarella y la selección, los inolvidables goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986 y su paso como DT de la selección argentina. Acá un extracto con las historias más jugosas contadas por el ‘10’.

Debut en Primera jugando para Argentinos Juniors y contra Talleres hacia casi 45 años. Tenía apenas 15 años.





“Nosotros éramos pobres. Tan pobres que en el partido contra Talleres de Córdoba, que se jugaba a las tres o cuatro de la tarde y había un sol que te rompía (era octubre), yo llevé el único pantalón que tenía que era el de corderoy. Los guachos usaban el de corderoy en invierno y los otros en verano. Yo le mandé derecho, qué me importaba a mí el calor. Nos encontramos con los jugadores de Argentinos y me miraban el pantalón de corderoy, pensaban este se equivocó de placard, ¡qué placard si no teníamos ni placard! Cuando le dije a mi vieja que iba a debutar se puso a llorar. Y mi viejo, que era el más fuerte de todos, hacía que miraba para arriba y se le caían las lágrimas. Mi mamá le dijo ‘llorá pelotudo, ¿no ves que tu hijo va a jugar en primera?’ Fue algo hermoso”, relató.

Passarella, entre Menotti y Bilardo

“En México se hizo un grupo muy fuerte que después lamentablemente Passarella se aleja de nosotros. Pero no lo echamos, él se echó solo porque él decía que no se podía jugar con Bilardo teniendo la cabeza en Menotti. Y yo le digo que tenía en la cabeza a Menotti y pude salir campeón del mundo con Bilardo. A mí no me la puede contar”, dijo sobre el ex capitán quien jugó su último partido en la selección ante el Junior de Barranquilla, en un amistoso previo al Mundial de 1986.

La mano de Dios: el primer gol ante Inglaterra por cuartos de final en México ‘86

“Yo buscaba una pared, porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, Sansom, todos los de la defensa eran grandotes. Valdano no me da el pase a mí, lo anticipa Samsom. Cuando vi que la pelota iba para arriba, digo, no la alcanzo nunca, bajá por favor y se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, Shilton no entendía dónde estaba la pelota. Miro así y la pelota está en la red. Empiezo a gritar ‘gol, gol’ y Checho (Batista), el boludo de Checho, me dice ‘pero lo hiciste con la mano’. ¡Callate boludo y abrazame! Y me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice ‘no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Le digo: después te cuento Valdano, dejate de hinchas las pelotas”.

Diego, los hinchas ingleses y una imagen que no necesita demasiada explicación

El 2-0, el mejor gol de la historia de los Mundiales

“El segundo fue una obra que soñamos todos. Todos los que jugamos al fútbol soñamos con hacer ese gol. Lo hice en un momento donde ya estábamos dentro de los candidatos. Argentina iba a jugar con Inglaterra de igual a igual. Ya teníamos el envido. Ahora faltaba quién pusiera más número en la mesa: lo puse yo, con el segundo, que mató al primero”, cuenta Diego y describe el gol en primera persona.

“Agarro la pelota en mitad de la cancha y me voy tocándola con el pie zurdo, corriéndola. Peter Reid, que venía al lado mío, cuando veo que hace así (abre la boca) y no puede más, digo, esta es mía. Encaré, me sale Butcher y amago a dársela a uno y la tiro totalmente para la izquierda de él. Cuando encaro, veo a Burruchaga y Valdano que Fenwick está haciendo el reloj, marcando el pase mío o que me fuera solo al gol. Le amagué y la tiré adelante. Me puso la mano, ¿sabés lo que era yo? ¡Una topadora! No me podía parar ni un ferrocarril. Cuando enfrento a Shilton, que pobre estoy muy apenado porque no me invitó al partido homenaje, le hago un amague y me hace toda una morisqueta. Sigo con la pelota y la toco con los tres dedos y me cae Butcher acá, en cualquier otra pelota creo que me rompe el tobillo, pero en esa ya estaba flameando en la red”.

Diego, Peter Shilton y el árbitro tunecino Ali Bin Nasser.

El reencuentro con el árbitro tunecino, Ali Bin Nasser, que dirigió el duelo con los ingleses. “Lo visité mientras estaba en Dubai. Me dijo una cosa muy sensata. Yo cobré el gol, los líneas cobraron el gol, pero hubieron 80 mil personas que no se dieron cuenta que era con la mano. ¿Me entendés? Yo solo no era el equivocado, eran las 80 mil cien personas que había en la cancha”.

Sudáfrica 2010, los botines verdes de Lavezzi y la convocatoria a Palermo

“El verde a mí me da mufa. Un día sale el Pocho Lavezzi con unos botines verdes y me dice ‘ah, feo botines tenés’. Le digo, ¿con quién vas a entrenar Pocho vos? ¡Con vos, Diego! No, no, con esos botines verdes conmigo no entrenás. Salió, dio media vuelta y le dijo ‘Marito, quemá estos botines’. Y se puso unos azules, y le dije ahora Pocho vení al ruedo, metete con nosotros. Fue el único jugador que a mí me quedó afuera y yo me quedé llorando, porque estaba entre Palermo y él, pero al Titán le debía mucho. Al Pocho también le debo mucho, pero lo tuve que dejar afuera lamentablemente”. Palermo fue el auto del gol ante Perú bajo la lluvia que le dio la clasificación a la selección para Sudáfrica.