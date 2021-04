Maravilla Martínez no se rinde y espera volver a pelear por el título

El ex campeón Sergio Maravilla Martínez no dejó de entrenar y sigue a la espera de nuevos desafíos. Gentileza.

Dos meses después de haber cumplido 46 años y a casi seis meses de su última pelea, Sergio Maravilla Martínez no declina la aspiración de volver a disputar un título del mundo, persiste en la intensidad de los entrenamientos y apuesta a que la pandemia "nos de una tregua, por el Coronavirus nos tiene acogotados, contra las cuerdas".

Martínez tenía previsto volver a subir al ring en mayo, a más tardar en junio, pero las severas restricciones operadas en España dificultan la organización de los espectáculos públicos, por lo que sigue sin definirse la posibilidad de realizar su tercera pelea desde que regresó a la actividad.

"Por el momentoes imposible, está todo en el aire y es comprensible, pero no me desespero. Antes le tenía miedo a la incertidumbre. Me molestaba, le escapaba. Con los años aprendí que sin incertidumbre no hay evolución, no hay progreso. La incertidumbre es positiva. ¿Qué sería de la vida sin incertidumbre?", reflexionó Martínez en Madrid, donde se encuentra radicado.

A modo de novedad, el excampeón mundial superwelter y mediano refirió que en los meses últimos se vio engrosada su masa muscular. Señaó que "la verdad es que con 77 estaba muy bien, podría llegar incluso al peso welter, pero físicamente es muy pequeño para ser un peso mediano. Entonces, hablé con el preparador físico, con el nutricionista y el médico y les pedí 'muchachos, me tienen que llevar a 84'. La idea era llevarme a 84, 85, pero parece que en 83 mi cuerpo se plantó".

"Estoy teniendo una respuesta física espectacular y en 83 kilos tengo mucha más fuerza y más potencia", añadió el quilmeño desde la capital española, donde salvo sábados y domingo se entrena con rigor, aunque sin hacer guantes, agregando que "como todavía no hay nombre de rival ni fecha de mi próxima pelea, no estamos abocados a una preparación puntual. Todo lo que hacemos es genérico, manoplas y fuerza. Vamos por fases".

De todos modos, adelanto que hacia finales de abril "es muy posible que trabaje diez rounds con un sparring, ya veremos". Un poco en broma, un poco en serio, detalló la dificultad añadida de encontrar rivales disponibles: "Ellos deben pensar 'éste es un viejo, pero parece que está funcionando, se está moviendo".

Maravilla Martínez sigue con su preparación a la espera de la confirmación de una nueva pelea en busca de pelear otra vez por el título. Gentileza.

Después de más de seis años de inactividad, Martínez reapareció el 21 de agosto de 2020 en Torrelavega, con una victoria por nocaut técnico propinada al español José M. Fandiño, y el 19 de diciembre, en el mismo municipio de Cantabria, repitió por la vía categórica ante el finés Jussi Koivula. Profesional desde 1997, Martínez ostenta un récord de 53-3-2 (30 KO) se ubica quinto en el ránking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuya campeón de peso mediano es el japonés Ryota Murata.