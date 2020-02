Marcelo Rocha disertará sobre infancia, discapacidad e inclusión educativa

El psicoanalista rosarino Marcelo Rocha dará una conferencia sobre "Travesía de la infancia hasta el puerto de la adolescencia. Discapacidad y problemáticas graves" este lunes a las 18 en la sala de conferencias del hospital zonal.

También presentará su libro "Infancias en la escuela". "Las infancias deben estar en la escuela pero no todas logran ingresar y permanecer de la misma forma", adelanta el especialista a Río Negro.

El psicólogo es especialista en temas de discapacidad y en problemáticas de la constitución psíquica. "Me preocupan los obstáculos que deben sortear las personas con discapacidad (sean niños, adolescentes o adultos). Obstáculos que no solo tienen que ver con su propia condición discapacitante sino con barreras imaginarias sociales, mitos y creencias", acota.

La charla, organizada por la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6, fue declarada de interés municipal y está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades y equipos técnicos.

"El ser humano se vuelve cada vez más indiferente a la realidad del otro y se complican cuestiones también a nivel educativo", plantea.

P:- ¿Cómo nace el libro "Infancias en la escuela"?

R:- Un día cuando llevaba a mi hijo a la escuela, se levantó y se ató los cordones de las zapatillas con tres nudos. Esos tres nudos equivalen a los tres registros que propone el psicoanalista Lacan: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Esa simple escena me sirvió para arrancar el libro: los niños para ir a la escuela deben poder atarse a tres nudos de la vida. La idea es explicar estas teorías psicoanalíticas desde un lugar ameno para que los docentes puedan entender como se construye un niño al ir a la escuela. Cuando descubrí el hongo Llao Llao en Bariloche, me sirvió para demostrar a los docentes las teorías freudianas de las defensas psíquicas. Desde temprana edad, los niños viven situaciones traumáticas, de discapacidad. Entonces, cuando los niños manifiestan una conducta, no tenemos que obsesionarnos tanto por la conducta o el síntoma sino ver de dónde viene, que ocasionó eso.

P:- En su libro cuestiona los diagnósticos.

R:- Los diagnósticos inciden de una forma que estigmatizan a los niños, los rotulan, los etiquetan y objetivizan lo que un niño puede tener. No se trata de lo que un niño tiene sino de qué sufre para entender por qué sintomatiza o tiene tal conducta. El avasallamiento de los diagnósticos actuales hace que muchas infancias tengan un destino prefijado. Las terapéuticas excesivas dejan de lado cuestiones cruciales como el juego, el afecto, necesario de sus padres.

P:- ¿Cuáles son los principales escollos que los niños con discapacidad deben atravesar en la escuela?

R:- Están ligados a las dificultades para la convivencia. Muchos niños pueden estar incluidos, entre comillas, en la escuela pero no están verdaderamente incluidos si no tienen amigos, pares con quienes jugar, compartir. El niño está aprendiendo algo en la escuela. Si no logra construir un vínculo con otro ahí, fracasa esta práctica inclusiva.

P:- En Bariloche hay una gran cantidad de estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes con maestras de apoyo a la inclusión. ¿Se puede gestar la inclusión sin esas maestras?

R:- La presencia de maestras de apoyo a la inclusión es necesaria, al igual que la presencia de acompañamientos terapéuticos como sostén del niño mientras aprende. Pero en determinados casos, hay niños que necesitan este acompañamiento y hay otros que no. Hay que ser cautos para determinar quiénes necesitan y quiénes no. Una maestra de apoyo es fundamental siempre y cuando sepa ocupar bien su lugar y no volverse un parásito en la vida institucional del niño. Que trabaje por autonomía del niño y no por la dependencia hacia ella.