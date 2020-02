María Luz Martiarena es la nueva directora de Conicet Patagonia

A pocos días de celebrarse el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el gobierno nacional designó a la doctora en física María Luz Martiarena como nueva directora del Centro Científico Tecnológico Conicet Patagonia, que tiene sede en Bariloche.

Martiarena fue investigadora del Conicet, vicedirectora interina del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro y presidenta ejecutiva de la Fundación Balseiro.

La doctora en física asumió su cargo el viernes con respaldo de dirigentes políticos y autoridades de Río Negro, entre ellos la gobernadora Arabela Carreras y la senadora nacional Silvina García Larraburu, quienes participaron del acto oficial.

El viernes se realizó el acto de asunción de Martiarena en el Conicet Patagonia. Gentileza

Martiarena remarcó que “las sociedades que han sido exitosas en sus vinculaciones, han tenido siempre redes de contención. Hay construcciones en las que falta el trabajo en equipo. La aventura de generar conocimiento para colaborar al desarrollo socio-económico también es un deporte en equipo donde necesitamos el uno del otro para trabajar en conjunto. Somos todos eslabones de un mismo camino”.

Su intervención fue destacada por la senadora García Larraburu: “Escuchar una mujer científica de su trayectoria me llena de orgullo” y agregó que coincidió con su visión plasmada en la cita de Bernardo A. Houssay: "Para algunos la verdadera patria es donde se está mejor. Yo afirmo que si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia si la tiene: la tierra donde nació, se educó y formó, la cual lo sostuvo, le permitió vivir, educarse y adelantar. Hay un pacto tácito, no firmado, de que cada hombre debe ayudar a su patria. Pudo estudiar merced al trabajo de todo su pueblo: campesinos, obreros, intelectuales que produjeron los recursos que lo mantuvieron y cuyo esfuerzo sostuvo las escuelas y universidades. El hombre de ciencia tiene el deber de cultivarla, pero además el de cultivarla en su país para hacerlo adelantar".

La nueva directora de Conicet Patagonia, María Luz Martiarena y la senadora García Larraburu. Gentileza

Carreras en tanto pidió no desperdiciar los "momentos históricos" en el campo de la política científica y tecnológica.

Valoró que hoy “tenemos un Gobierno nacional que ha demostrado voluntad de recuperar fortalezas en materia científica y tecnológica. Con nuestra empresa estatal Invap hemos vuelto a ver la oportunidad de firmar convenios, de avanzar, de hacer lo que mejor nos sale que son los proyectos de alta complejidad”.