Mariana Corral, una actriz todo terreno

Estos son días difíciles los artistas deben buscar la manera de sostenerse económicamente y mantener sus propuestas creativas y, alejada del escenario, Mariana Corral no es la excepción.

Actriz, madre, profesora, comediante, sobre todo talentosa, en tiempo de aislamiento está trabajando en la secretaría de Cultura de Cipolletti, en el ciclo “Leer en Casa”, una propuesta para los amantes de la literatura que los sábado tiene muchos seguidores en la página de Facebook del organismo cultural, (@culturacipo).

En diálogo con RÍO NEGRO, la actriz roquense, que integró los grupos Acorralados y Papa Puré y se encontraba trabajando y colaborando con la sala Ámbito Histrión, se refirió a la etapa que estamos atravesando.

P- ¿Cómo estás trabajando en la cuarentena?

R- Estoy trabajando de manera virtual, un espacio que no me es muy familiar, verdaderamente. Si bien estoy activa en redes, lo hago compartiendo contenido. Toda mi actividad teatral está parada por completo. Es un espacio que extraño mucho y con él a mis compañeros y compañeras, con quienes compartía el día a día en Ámbito Histrión. Toda la actividad cultural está pasando una situación muy difícil. Las salas estamos realizando diferentes actividades para no cerrar. Es un momento de angustia e incertidumbre. Desde el confinamiento y en mi rol de madre, es cierto que tengo material de sobra para stand up y algo de material nuevo estoy escribiendo.

P- ¿Cómo imaginás el futuro inmediato?

R- En un futuro, imagino un regreso gradual a la actividad teatral, con menos público en las gradas, menos alumnos en las clases… Honestamente, sigue siendo un panorama triste de pensar. Una realidad que nunca había imaginado.

P- ¿Pudiste intercambiar propuestas actorales con tus compañeros en este tiempo?

R- Justo antes de entrar al aislamiento, había recibido una propuesta para empezar a ensayar una nueva obra: ¡y ahí quedó! Por ahora, mi contacto con colegas es a través del ciclo que organizo junto a la secretaría de Cultura de Cipolletti. Es un ciclo que convoca cada sábado en vivo por el Facebook de secretaría a cuatro artistas de la zona a leer desde sus casas. Una forma de sentirnos más cerca y compartir buena literatura…

P- ¿Cuál es la repercusión de los usuarios? ¿Se puede medir?

R- El ciclo tiene muy buena repercusión: un público fiel que siempre nos acompaña y es nuestra idea continuarlo después de la cuarentena. En promedio, entre la gente que lo ve en vivo y los “compartidos” durante la semana posterior, estamos en 1.800 visualizaciones.

P- ¿Cómo te sentís en este nuevo lugar, que ya no es un escenario?

R- Si bien este año comenzó con este nuevo trabajo en Cultura de Cipolletti, nunca se me ocurriría dejar el escenario. Ahí es donde está mi pasión y donde vibro en positivo. Y está pandemia interrumpió mi trabajo presencial de oficina para convertirlo en virtual, así que no sólo estoy adaptándome a un nuevo equipo de trabajo, sino que también a una modalidad online. Cuesta, pero puedo evaluarlo como positivo. ¡Tiempo de aprender cosas nuevas!

P- ¿Que habrá el próximo fin de semana?

R- Este sábado, a las 18, será la edición 9 de “Leer en casa”: participarán Pepa Nievas de Cipolletti, María Victoria Vagnoni de Allen, Magui Aguirre de Roca y Sebastián Fanello de Neuquén.

P- ¿Seguís entusiasmada con la tarea?

R- El ciclo está creciendo en audiencia. ¡Seguimos muy entusiasmados y agradecidos a los artistas que se suman en cada edición!

Leer en Casa, ciclo para toda la familia

Sábado, a las 18, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Cipolletti (@culturacipo).

Pepa Nievas, actriz , leerá “Entre tus dientes”, de Juan Solá y “La flor más grande del mundo” de José Saramago.

María Victoria Vagnoni, escritora y poeta, ofrecerá siete poemas cortos, propios y de otros escritores regionales.

Magui Aguirre, actriz, leerá un fragmento de “El amor es un francotirador”, de la trilogía de Lola Arias, el poema “Mi amiga de Escorpio me dijo que si voy a estar”, de Sofía Ungar, y otro fragmento de la novela “Las Malas”, de Camila Sosa Villada.

José Sebastián Fanello, actor abordará “Prólogo para la lectura de la obra. Un momento Argentino en el Royal Court Theatre de Londres”, de Rafael Spregelburd.