Martín Guzmán: "El ATP fue una ayuda para la fase uno y no se vuelve a fase uno"

El ministro de Economía Martín Guzmán dijo que "el ATP fue una ayuda para la fase uno y no se vuelve a fase uno".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, formuló una serie de definiciones en torno a los temas más preocupantes de la economía argentina en este momento: inflación, tarifas, ayudas sociales y negociaciones con gremios y empresarios para alcanzar un acuerdo de precios y salarios.

En declaraciones al programa A Dos Voces, que se emite por la señala de cable TN, el ministro afirmó que el objetivo del Gobierno es lograr una recuperación del salario en términos reales, admitió que el alza de precios se mantendrá en la primera parte del año pero negó una devaluación.

“Hay que ir reduciendo el déficit fiscal, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que el Estado juega un rol contracíclico. Y eso pone un freno a la velocidad en que pueden ir resolviéndose esos problemas y pone un límite a la velocidad en que puede ir reduciéndose la inflación”, explicó.

En el mismo sentido, reconoció que “la inflación en los últimos tres meses de 2020 y en el primer mes y en la primera parte de 2021 refleja factores que no son los que deberían estar presentes a lo largo de todo el año”.

Ante el fin de los ATP, afirmó que “esa ayuda fue para la fase uno y no se vuelve a fase uno”, pero que no obstante, se seguirá “protegiendo a las empresas mediantes otras herramientas”.

Sobre tarifas dijo: “Tiene que haber una actualización de las tarifas para asegurar la rentabilidad de las empresas, pero va a haber un marco de transición, para evitar que las subas sean por encima de la inflación”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, pero aclaró que “no se puede continuar aumentando el ratio de subsidios a niveles que impliquen emisión monetaria que presione el tipo de cambio y desestabilice la economía, porque no hay nada mas desestabilizante y regresivo para la economía que una brusca devaluación”.

Guzmán confirmó que se buscará que “el ratio de subsidios se mantenga relativamente constante en 1,7 en lo que hace a energía” y para eso “trabajar en un marco tarifario de transición, que reemplace al esquema tarifario del Gobierno anterior”, pero que “tiene que haber una actualización de las tarifas” cuyo número de aumento “se va a estar anunciando en audiencias públicas” según indica la ley.

“Si no se reemplazase el cuadro tarifario del Gobierno anterior tendría que haber un aumento muy grande de tarifas y eso no lo vamos a hacer. Superior al 100% y no sería razonable, por eso va a ir un cuadro de transición”, aseveró el ministro.

En relación a los salarios, remarcó que “la idea es ir buscando una inflación del 29% y que haya una recuperación del poder adquisitivo del salario, que crezca el salario real. Hay que ir recuperando el poder adquisitivo del salario del Gobierno anterior”.

En 2020 el salario volvió a perder contra el costo de vida y consideró que esa pérdida “fue mucho menor y en un contexto de pandemia”. “En una pandemia tenemos una situación en donde mucha gente sufre y el Estado hace lo que puede para ir conteniendo”, dijo y aclaró que este año se busca “que el salario crezca”, porque “es una condición necesaria para que la Argentina crezca”.

En cuanto al encuentro con sindicatos y empresarios, señaló que la finalidad es “coordinar políticas de precios y salarios que acompañen al programa macroeconómico para poder poner a la Argentina en el sendero de reducción de la inflación”. En el mismo sentido, indicó que distintas políticas de precios buscan “ir resolviendo problemas de coordinación”, como en el caso de “Precios Cuidados por ejemplo, que no es una parte central del programa para reducir la inflación, pero es una parte necesaria en un contexto en el que la Argentina está resolviendo sus inconsistencias macroeconómicas”.

“Es factible ir reduciendo la inflación en cinco puntos porcentuales y es muy importante la gestión del Estado en la coordinación de expectativas, las políticas de precios y las políticas de salarios que acompañen a un esquema de poner en orden la economía”, agregó.

Sobre el pedido que pueden hacer este jueves los empresarios por los aumentos de costos que no pudieron trasladar a precios en 2020, dijo que “hay que analizar cada caso y distinguiendo las situaciones que se enfrentan en cada uno de los rubros”.

Se debe buscar “una metodología de coordinación” que logre “alinear expectativas de precios con los objetivos del presupuesto que incluye reducción de la inflación y recuperar salario”, dijo.