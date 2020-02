Martini: 100 millones de disculpas

Bariloche

A veces no solo es necesario señalar responsables de los actos de gobierno y llevarlos eventualmente a un juicio, que casi siempre termina en la nada misma, sino también pedir que tengan la valentía de pedir disculpas, de decir ¡me equivoqué!.

Las equivocaciones políticas a veces traen aparejado un beneficio económico oculto en cuentas off shore, que son llenadas por empresarios que terminan enriqueciéndose aún más con las decisiones que el gobierno toma a su favor. El caso Vicentín y tantos otros me ahorran cualquier explicación. Pero otras veces estas “equivocaciones” se llevan a cabo sin necesidad de retribuciones económicas, y bajo actos de soberbia y un poder que es tan efímero como los cuatro años que dura un mandato.

La cuestión penal o judicializable va por un lado, el cual al ser un lego no me animo a debatir, aunque el sentido común me dice que al menos se deberían ventilar todos los casos, donde el pueblo termina pagando por las decisiones de los políticos en algún juzgado. Pero en lo referente a la responsabilidad ciudadana de quien ejerce el mando y toma decisiones como las que tomó en su momento la señora María Eugenia Martini con respecto al transporte público de pasajeros y que hoy generan un fallo en contra del municipio (o sea todos los habitantes de Bariloche) donde tenemos que pagar 100 millones de pesos, nos dice lo que muchos advertimos traería consecuencias nefastas, y lamentablemente hemos tenido razón. Durante un gobierno democrático no se pueden tomar medidas típicas de una dictadura y pasar por encima a todo el arco político, y eso fue lo que se ha hecho y las consecuencias están a la vista. Los habitantes de Bariloche merecemos 100 millones de disculpas de la señora Martini, y todos los integrantes de aquel gobierno, que hoy también ocupan cargos de concejales.

Jorge L Fernández Avello

DNI 12.862.056