Martiniano Molina dio positivo de coronavirus y reveló que no se vacunó

Mientras varias provincias ya implementan el pase sanitario, Martiniano Molina se contagió de coronavirus y él mismo contó que no está vacunado.

Como se encuentra aislado no podrá jurar mañana como diputado provincial en el acto previsto para la asunción de los nuevos legisladores en la Cámara baja de Buenos Aires.

«Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo», expresó a través de su cuenta en Twitter.

En el mensaje agregó: «Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud». Durante la campaña para las elecciones, el exintendente de Quilmes admitió que no se había vacunado contra el coronavirus.

“Vengo de una familia que se dedica a la homeopatía. Elegí no vacunarme, pero no milité la posición antivacuna”, aclaró.

Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo. Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud. — Martiniano Molina (@YoSoyMartiniano) December 8, 2021

“En mi caso elegí esperar un poco. Dejar que mi cuerpo haga su propia lucha. Si después de transitar la enfermedad me hacen los estudios de antígenos y mi sistema inmunológico está debilitado, y científicamente me demuestran que la única opción de no tener riesgo es la vacuna, entonces, yo me vacuno”, concluyó al respecto.

En su red de Twitter, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Quilmes, Alberto De Fazio, deseó a Molina una pronta recuperación, pero lo exhortó a que se vacune.

«Deseo pronta recuperación al diputado electo de Juntos Martiniano Molina que diera positivo de Covid, exhortándolo a que luego de su recuperación, en un acto de responsabilidad individual y colectiva, proceda a vacunarse», sostuvo.