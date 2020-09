Más camas y una nueva estrategia en el Alto Valle: un refuerzo para salvar más vidas

Unos cuatro encuentros de capacitación sobre Cánula de Alto Flujo se realizaron en el hospital Francisco López Lima.

El desembarco de la comitiva de profesionales de Nación al Alto Valle trajo algo más que nuevas manos y alivio. El plantel de 20 expertos en terapia intensiva, kinesiología, enfermería y epidemiología arribó el martes a territorio rionegrino con la premisa de optimizar recursos, cambios de estrategias e innovaciones, con enfoques distintos a los que se plantearon hasta ahora.

El crítico escenario de aumento de casos, muertes a diario y saturación generalizada del sistema de salud, les impuso la necesidad de partir de un diagnóstico del funcionamiento hacia adentro de los hospitales y apenas llegados se animaron a trazar algunas líneas de trabajo.

“La solución no solo pasa por aumentar las camas de terapia sino incorporar algunas otras estrategias que tal vez son de pensamiento lateral: qué hacer para que los pacientes graves no mueran”. Así lo planteó uno de los líderes de la comitiva nacional, Alejandro Tarditti; quien es director general de Redes de Salud y también director del hospital Posadas de Buenos Aires.

Tras reuniones con las autoridades y especialistas rionegrinos, hicieron algunos movimientos e iniciaron con dos líneas de acción focalizadas en las Terapias Intermedias (pacientes moderados) y las Terapias Intensivas (graves), cambios que están en marcha en el Hospital López Lima y el Accame de Allen, en medio de una situación de ocupación al 100% de las camas disponibles en esas ciudades.

Uno de los ejes de trabajo es el aumento de camas de cuidados críticos con la inauguración de seis unidades más en el hospital de Allen. De esta manera, el sistema público pasará de 20 a 26 puestos de Terapia Intensiva en estos días, todos dependientes del López Lima (actualmente hay 14 en Roca y 11 en Allen).

20 médicos, enfermeros, kinesiólogos y epidemiólogos arribaron a Roca.

El otro eje de trabajo es la implementación del método de ventilación no invasiva a través del sistema de Cánula de Alto Flujo (CAFO) en el sector de Internación de Moderados (Clínica Médica) como una estrategia para evitar el deterioro de los pacientes en etapa temprana y prevenir su derivación a terapia intensiva.

Esta metodología comenzó a implementarse con mayor énfasis en el país y en el mundo durante la pandemia y está dando resultados alentadores, si bien en un primer momento generó debates científicos por supuestos riesgos de contagio al personal de salud. Los expertos de Nación fueron categóricos al respecto y desmentieron la hipótesis en discusión.

“Estamos trabajando con kinesiólogos y clínica médica para poder ofrecer una solución. No es alternativa, sino complementaria (…) para que los pacientes no lleguen al respirador porque sabemos que si llegan al respirador, el cuadro no mejora”, explicó. “La respiración mecánica es un recurso, (…) pero la verdad es que la mortalidad de los pacientes que están con respirador es muy alta”, aseguró Tarditti.

Por eso, el sector de internación de moderados tiene gran parte de la atención de los profesionales de Nación y se definió reforzarlo. Previamente, el hospital había refuncionalizado la sala de Pediatría con este fin, y ahora es una unidad intermedia de adultos, donde se aplica el método de ventilación.

Hacia adentro del hospital, la implementación de la metología causó buenas impresiones y el personal sanitario se está capacitando en el uso de este método a partir de la experiencia de los especialistas de Nación.

“El jueves, uno de los jefes de enfermería de Terapia Intermedia colocó la primer Cánula de Alto Flujo en el hospital”, aseguró a LA COMUNA el supervisor del departamento de Enfermería del hospital, Nelson Gutierrez.

El López Lima ya contaba con equipamiento, pero el personal no tenía la experiencia necesaria con ventilación no invasiva en pacientes adultos, salvo en el sectores como Neonatología y terapia intensiva Pediátrica donde se había utilizado en ciertos casos, según explicó Gutierrez. “De hecho, no hay experiencia en adultos en la provincia. No se venía haciendo”, acotó el licenciado en Enfermería.

“Ahora toma otro rol más protagónico el servicio de (terapia) intermedia y estamos esperanzados en que esto funcione. Sabemos que la efectividad no es del 100% pero al menos es una muy buena alternativa”, analizó el supervisor de enfermeros, quien participó de las capacitaciones.

“Nos parece acertada la propuesta porque parece que la falencia que estábamos teniendo y que tiene todo el sistema, está en aquellos pacientes que son moderados que no se les tenía un buen método de ventilación y muchos de ellos llegaban a terapia intensiva y eso desbordaba”, opinó el licenciado.

La comitiva que llegó el martes pasado a Roca, tenía el mandato de trabajar por un lapso de 7 a 10 días por lo que se estima que esta semana podría haber un recambio con la llegada de otros profesionales. Luego, se evaluará la necesidad de continuar con el refuerzo.

Ventilación no invasiva: cinco pacientes mejoraron

“A los primeros pacientes (covid positivo) a los que les pusimos canula de alto flujo han respondido notablemente, muy bien. Estoy hablando de cinco pacientes en tres días”, aseguró Nelson Gutierrez, supervisor de Enfermería. Otras fuentes hospitalarias sustuvieron lo mismo. Los destinatarios del método en las terapias intermedias que padecían disnea han tenido “muy buena respuesta”.

Este método comenzó a ser implementado en adultos con más ímpetu durante la pandemia, está abriéndose camino en el país y según indican los médicos, la experiencia hecha a nivel nacional muestra que alrededor de un 50% de los pacientes evitan llegar a un tubo endotraqueal.

“Esto estaría dando mejores resultados en pacientes en etapa temprana”, es decir, cuando recién se manifiesta una disnea y todavía está en la guardia o la terapia intermedia, antes de terapia intensiva, explicó Gutierrez.

Se trata de un método intermedio que podría evitar que un paciente agrave su cuadro, pero no es aplicable de manera uniforme a todos, hay que evaluar cada caso. “Lo que hacemos con un paciente requiriente de oxígeno es ir in crescendo en los métodos”, explicó y dijo que el método más simple es una bigotera que aporta 3 litros y de ahi avanzan con máscara de Venturi, máscara 100% con reservorio, luego sigue la CAFO y si con esto no resultara, se utiliza el tubo endotraqueal, un respirador AVM.

“El seguimiento es de 24 horas. Esto requiere de una vigilancia permanente del paciente y roles precisos. Observar, valorar y evaluar al paciente es muy importante”, concluyó Gutierrez.

Un aporte invaluable para el personal de salud

“Lo que nosotros valoramos muchísimo de la gente de Nación es que vienen a trabajar y a aportar a los servicios que nosotros ya tenemos. Se suman a nuestros equipos y la práctica la hacen con nosotros. No vienen a capacitarnos, vienen a trabajar con nosotros y a aportar la experiencia que tienen de estos meses. Para nosotros eso es muy válido y es la primera vez que nos pasa”, analizó Nelson Gutierrez del Departamento de Enfermería.

La delegación llegada de Buenos Aires comenzó a trabajar en forma permanente y con turnos, como el resto de los trabajadores del hospital. Pero su aporte no es solo de fuerza de trabajo, sino de formación para el equipo local con la capacitación en ventilación no invasiva, la cual es permanente.

Si bien fueron varios cambios en pocos días, aseguran que la impresión es muy buena. “Ellos se llevan una buena impresión de nosotros por la predisposición y nosotros nos llevamos una buena impresión de ellos, porque hablan del trabajo en equipo. A nosotros nos faltan kilometros y kilometros para trabajar en equipo (…) Lo miramos con asombro”, cerró.