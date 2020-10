Más cruces entre iglesias y el Municipio en Roca: piden un área de Culto

En los barrios de Roca funcionan 90 iglesias evangélicas y la relación de varios referentes de esas comunidades con el municipio no pasa por el mejor momento. El fin de semana hubo un nuevo cruce en la zona norte, luego de un operativo que terminó con un acta de infracción, porque no se estaban respetando las pautas de prevención contra el covid-19. Desde el sector respondieron ayer con un pedido para que se cree una Dirección de Culto, asegurando que el gobierno local no termina de entender la función social que cumplen estos espacios y la importancia de mantenerlos activos en plena pandemia.

Los conflictos vienen en aumento y hace pocas semanas tuvieron visibilidad, porque se prohibió la realización de una misa en la plaza Belgrano. En ese momento no estaba vigente el permiso para reuniones religiosas al aire libre y de hasta 10 personas que se dispuso hace 15 días. Pero ahora que existe esa habilitación, los problemas no terminan.

“Tenemos un salón de 30 metros por 10, en el que podemos garantizar el distanciamiento. Si hacemos algo en la calle, con la necesidad de contención que hay, sabemos que en pocos minutos vamos a tener una reunión de vecinos difícil de coordinar. Por eso pedimos que nos dejen funcionar dentro de nuestro espacio”, sostuvo ayer Oscar Machado, secretario nacional de la Iglesia Evangélica Misiones Ya.

En el templo ubicado en calle Cipolletti 3164 se produjo el domingo el intercambio de posturas que terminó con un acta de infracción.

Las multas por no respetar las medidas de aislamiento social van en Roca hasta los 120.000 pesos y los pastores rechazan una sanción por lo que entienden un aporte decisivo para contener a personas que atraviesan momentos complejos.

“Tenemos un grupo de misioneros que se encarga del merendero, del ropero comunitario. Fuimos a abrir el templo, porque todo se prepara ahí, pero llegó un señor de la municipalidad y nos dijo que no podíamos. Por eso queremos presentar el protocolo que armamos. Le pedimos a la intendenta que nos permita abrir la casa de oración, al menos una vez por día”, agregó Machado.

El referente detalló que Roca tiene 90 iglesias reconocidas y que varias más funcionan como apéndices de asociaciones radicadas en otras ciudades de la región.

“Con una dirección de Culto esto no estaría ocurriendo. Hace falta un área donde puedan tener una ficha que diga cómo trabaja cada institución. Es una forma de trabajar junto con el municipio, como ocurre en Neuquén, en Rincón, en Bahía Blanca. Nosotros no hacemos política, buscamos ayudar a las personas a salir de la droga, a buscar alimentos… queremos asistir al que menos tiene”, dijo el representante de Misiones Ya.

El pedido concreto de esa institución es abrir de 15 a 16 para poder dar la merienda a niños de la zona norte y que los dejen, una vez por día, trabajar en el templo.