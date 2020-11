Más de 10 personas en la fiesta clandestina del barrio privado de la Angostura

Un hombre que reside en el barrio Cumelén en Villa La Angostura denunció a su vecino por hacer una fiesta clandestina el domingo a la madrugada. La policía asistió al lugar y llegó hasta la casa guiada por la música. Fuera habían nueve autos que en la semana fueron identificados para aportar información a la investigación por el incumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus. El comisario inspector Nestor Catalán sostuvo que del evento habrían participado más de 10 personas, algo prohibido en el contexto de pandemia.

El uniformado recordó que todavía sigue vigente la normativa dispuesta para impedir la propagación del Covid-19. Remarcó que el matrimonio propietario del inmueble donde se hizo la fiesta y sus invitados incumplieron las medidas sanitarias ya que estaban reunidos en horarios no habilitados, luego de las 23, y la cantidad de participantes excedía el límite de 10 personas que establecen las disposiciones.

Catalán relató que el domingo a la madrugada el dueño de la vivienda celebraba sus 50 años, por lo que hizo una fiesta con varios invitados y música a todo volumen. Uno de los vecinos hizo la denuncia a la policía y allí se inició una investigación.

Los efectivos asistieron hasta el domicilio e intentaron desactivar la reunión, pero el hombre les afirmó que no cesaría con el encuentro porque era su cumpleaños. A lo que si accedió fue a bajar la música, según contó el comisario.

Como no pudieron ingresar, los efectivos filmaron el exterior del inmueble, pues en la calle se acumulaban los autos de las personas que festejaban dentro de la casa. Catalán indicó que en total eran nueve rodados.

Por eso, el comisario estima que dentro de la vivienda había más participantes de los permitidos en la normativa, hasta 10, ya que si se cuenta a los conductores de los vehículos y a los propietarios del domicilio serían 11 al menos.

Agregó que, además, incumplieron las medidas sanitarias, pues estaban reunidos en horarios no permitidos.

El uniformado señaló que, hasta ahora, sólo se notificó al matrimonio propietario del inmueble por la investigación en su contra. Afirmó que, además, logaron identificar a los dueños de los autos frente a la casa, pero explicó que queda a cargo de la fiscalía decidir si también se los investigará.

Podría resolverse aplicando el "criterio de oportunidad"

A lo largo de la pandemia, las causas por incumplimiento de la cuarentena y las medidas sanitarias se han resuelto a través del "criterio de oportunidad" o por medio de una "suspensión de juicio a prueba".

Desde la fiscalía explicaron que la diferencia entre uno y otro es que cuando se aplica el criterio de oportunidad, no hay formulación de cargos y no queda registro. En cambio, cuando se procede a la suspensión de juicio a prueba es porque ya hay una imputación formal y, por los próximos ocho años, la persona implicada no puede volver a acceder a este recurso, en caso de volver a estar relacionado con un delito.

Fuentes judiciales señalaron que es muy probable que este caso se resuelva a través de un criterio de oportunidad, así como se resolvió la causa por la fiesta de Chapelco y unos 12.000 casos más resueltos en pandemia.

Las resoluciones por lo general consisten en un acuerdo económico dirigido hacia el sector sanitario, lo que contribuye a mejorar el sistema de salud de la Provincia.

Explicaron que ello agiliza al servicio de justicia, pues si se enjuiciara a todas las personas que incumplieron las medidas sanitarias "el sistema se colapsaría de una forma salvaje".

Agregaron que la aplicación de "mano dura", además, no condice con las aperturas progresivas que se han dispuesto desde el Ejecutivo, con Las diferentes flexibilizaciones de los últimos meses.

Por el momento, la policía notificó al matrimonio propietario de la vivienda donde se desarrolló la fiesta en el barrio Cumelén. Ahora la fiscalía deberá decidir el camino óptimo para resolver el caso.