Más de 100 ciclistas anotados para competir en Cutral Co

La 9° Vuelta Ciclística fue presentada ayer en marco de los festejos del 86 aniversario de Cutral Co. La competición se realizará este fin de semana en esta ciudad y ya tiene más 100 inscriptos.

Miguel Silka, presidente del club social ciclístico general Enrique Mosconi, expresó satisfacción de volver apostar al ciclismo y de recibir a competidores de toda la región y del país. "Yenemos 105 inscriptos, esto es gracias al trabajo que venimos realizando junto al municipio de hace varios años, para el club y para todo el mundo que trabaja es una satisfacción enorme”, sostuvo.

La carrera constará de tres etapas. La primera tendrá como punto de largada las instalaciones del club (General Paz e Yrigoyen) donde se inauguraron los albergues que fueron construidos por el municipio con el fin de recibir y alojar en mejores condiciones a los participantes. Son 115 kilómetros hacia Picun Leufu. La segunda etapa se desarrollará desde parque Industrial con un recorrido de 120 kilómetros y la última será en el circuito de parque industrial con un total de dos horas de recorrido.

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, destacó el esfuerzo que se realizó para llevar adelante una nueva edición de la vuelta ciclística y la voluntad de seguir apostando en materia deportiva. "La presencia no solo en cantidad sino también en calidad de los mejores exponentes del ciclismo de ruta a nivel nacional nos pone muy bien y nos llena de orgullo. Este tipo de trabajo va creciendo en función de la responsabilidad y la seriedad que tienen los miembros del club en cada una de las ediciones, así que para Cutral Co es un gran honor”.

Hubo un agradecimiento a las autoridades del club Mosconi, empresas e instituciones y personal de logística que serán participes y colaborarán para llevar a cabo este acontecimiento por noveno año consecutivo.