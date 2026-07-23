Neuquén regresó a los mercados: el primer bono de Rolando Figueroa embolsó 500 millones de dólares

Con el impulso de Vaca Muerta y las expectativas económicas a su alrededor, la provincia de Neuquén regresó a los mercados internacionales de capital y logró colocar 500 millones de dólares a 2034 con una tasa de interés del 7,35%.

La operación había sido informada a principios de semana y se terminó de confirmar ayer, con un mensaje del gobierno de Rolando Figueroa en el que se presentaba el instrumento financiero a lanzar.

El lunes una comitiva del Ejecutivo aterrizó en Nueva York con el objetivo de sondear la emisión con bancos internacionales y encontrar la opción de financiamiento más conveniente, tanto en términos de costo como de plazos.

El roadshow se hizo de forma virtual durante tres días, con la participación de funcionarios del ministerio de Economía para presentar la situación económica y financiera de Neuquén.

Junto a los inversores internacionales también se mantuvieron encuentros con más de 170 inversores locales, lo que provocó que las ofertas más que duplicaran el monto que la provincia pretendía colocar.

Voceros del Ejecutivo destacaron que la emisión se realizó con la menor tasa de financiamiento alcanzada por una provincia argentina desde su regreso al mercado internacional, lo que fue considerado como una muestra de confianza a la gestión local.

En la previa se esperaba que la tasa se ubicara en el orden del 8% antes que el 7%, tomando como referencia las salidas que habían concretado anteriormente otras jurisdicciones subnacionales.

Neuquén ya contaba con una autorización para tomar financiamiento por hasta 500 millones de dólares desde 2024, cuando la Legislatura sancionó una ley para habilitar la emisión de títulos a nombre de la provincia.

La última operación de este tipo se realizó en 2017, durante la administración del entonces gobernador Omar Gutiérrez.

El destino de los fondos será la realización de obras en el territorio provincial, en el contexto del plan de infraestructura que la administración de Rolando Figueroa viene financiando hasta ahora con organismos multilaterales de crédito y, en menor medida, fondos propios.

Los detalles de la colocación de Neuquén

Según se informó este miércoles, la operación se enmarca en el Programa de Financiamiento de Infraestructura y Cancelación de Deuda, autorizado mediante las leyes provinciales 3434, 3449, 3540 y 3545, y reglamentado por el Decreto 419/26.

El bono, que no utilizará regalías como garantía, tendrá amortizaciones anuales equivalente a un tercio del capital en los años 2032, 2033 y 2034, incorporando además una opción de recompra (call) a la par en 2031.

Esta última cláusula, como se detalló en el aviso enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ayer, le permitirá a la provincia evaluar si cancela anticipadamente la deuda o destina esos recursos a nuevas inversiones.

Desde el Gobierno celebraron el resultado de la operatoria y la definieron como «una decisión estratégica» para planificar la provincia de la próxima década, donde el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos exportadores, como el del GNL, por ejemplo, se acelerarán, generando más empleo y recursos.

Fuentes oficiales precisaron que «los fondos serán destinados de forma íntegra» para el plan de obras públicas que lleva adelante la actual gestión, «con el objetivo de sumar infraestructura estratégica para afrontar no sólo el crecimiento actual, sino también el que se proyecta para esta provincia».