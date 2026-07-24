Salud activó el control de asistencia, con reconocimiento facial, en el hospital de San Antonio y cómo sigue

El ministerio de Salud informó de la puesta en marcha del sistema de control biométrico de asistencia en el hospital de San Antonio, y que la próxima implementación será en su sede central, en Viedma.

La cartera informó que el sistema de reconocimiento facial ya se encuentra “instalado y operativo” en el establecimiento sanantoniense, aunque esa confirmación coincide con críticas de Asspur y con demoras respecto del cronograma anunciado.

En junio, el ministro Demetrio Thalasselis había asegurado que el sistema «estará en todos los hospitales entre julio y agosto». Pero, ahora, el propio ministerio sostiene que el “plan de ejecución continúa según los plazos previstos” y que el despliegue será “progresivo, una vez concluida la etapa de validación técnica”.

En San Antonio, Salud indicó que unos 150 trabajadores fueron “capacitados y utilizan el sistema en modalidad de prueba”. La semana próxima se instalarán los equipos en la sede central del ministerio, en Viedma, para seguir con los otros 35 hospitales.

No obstante, distintas fuentes gubernamentales atribuyen parte de la demora a inconvenientes con el equipamiento provisto por la empresa Airata, contratada por Altec. Según esas versiones, la próxima semana volverán a enviarse decenas de dispositivos. Desde la sociedad provincial solo reconocieron la falla de un equipo, atribuida a deficiencias eléctricas en las instalaciones.

Por ahora, el funcionamiento del sistema se limita parcialmente al hospital de San Antonio. Su dotación ronda los 220 agentes y el ministerio informó que unos 150 usan el mecanismo.

El contrato de Altec con la empresa Airata ronda los 1.200 millones de pesos por equipamiento y sistema biométrico para la totalidad del personal de Salud.

La secretaria general de Asspur, Cesira Mulally, enfermera del hospital sanantoniense, aseguró que los trabajadores no utilizarán el sistema hasta que la obligatoriedad del fichaje biométrico quede formalizada mediante un acto administrativo y que se comuniquen condiciones y especificaciones.

Días atrás, Asspur había enviado una nota a la directora del hospital, Paula Iaquinta, solicitando precisiones sobre la fecha de implementación y sobre el almacenamiento, tratamiento, resguardo y eventual eliminación de los datos biométricos. También pidió conocer las medidas de seguridad previstas para garantizar la confidencialidad de esa información.

En la misma presentación, el gremio cuestionó la necesidad del nuevo mecanismo al sostener que el Estado provincial ya dispone de herramientas administrativas, a través de las áreas de Recursos Humanos, para controlar la asistencia del personal.

Los dispositivos de control, a través de reconocimiento facial, ya instalados en el hospital de San Antonio. Foto Gentileza.

En su respuesta, Iaquinta explicó que fue informada sobre la realización de la “prueba piloto” durante una reunión de directores realizada a mediados de junio en Cipolletti. Agregó que luego transmitió esa información a los jefes de servicio y, posteriormente, a los médicos del hospital, aunque aclaró que no todos participaron de ese encuentro. Respecto de las consultas técnicas, derivó los pedidos al Ministerio de Modernización y a la Secretaría de Salud Digital.

El sistema no solo registrará la asistencia del personal. También permitirá administrar reemplazos, gestionar cambios de turno, controlar la cobertura en los lugares de trabajo autorizados y reemplazar definitivamente las planillas en papel, que aún se utilizaban en algunos hospitales.

El principal argumento del Gobierno para avanzar con esta herramienta es el control del gasto en guardias y horas extras. Según cifras oficiales, esas erogaciones demandan alrededor de 220.000 millones de pesos por año ( la masa salarial mensual del sistema de salud ronda los 21.000 millones). Con información en tiempo real, el ministerio sostiene que podrá mejorar los controles y garantizar pagos “justos, transparentes y eficientes”.

Ante las objeciones sindicales por la privacidad de los datos, Salud reiteró que el sistema «no almacena fotografías ni imágenes de los trabajadores». Según explicó, convierte los rasgos faciales en un código matemático encriptado y cumple con las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.