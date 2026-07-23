Río Negro acelera la transformación del sistema de seguridad en el Alto Valle con IA y más monitoreo

El Alto Valle concentra algunas de las principales inversiones del Proyecto Integral de Seguridad Pública que impulsa el Gobierno de Río Negro. Según detalló a Diario RÍO NEGRO el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Daniel Arcajo, la región es uno de los ejes de la modernización del sistema, con obras de infraestructura, incorporación de tecnología y nuevos centros de monitoreo para fortalecer la prevención del delito y la respuesta ante emergencias.

El plan prevé ampliar la red de videovigilancia en toda la provincia, que pasará de las 630 cámaras de seguridad actuales a unas 1.300. La iniciativa también incorpora herramientas de inteligencia artificial, lectores automáticos de patentes (LPR) y el seguimiento en tiempo real de los móviles de emergencia mediante tecnología AVL.

Uno de los avances anunciados es la ampliación del sistema de monitoreo en Allen, donde se instalarán 28 nuevas cámaras que permitirán pasar de 19 a 47 dispositivos entre domos, cámaras fijas y lectores de patentes. Los nuevos equipos incorporarán inteligencia artificial para optimizar el monitoreo y las tareas preventivas.

Las obras previstas en las ciudades del Alto Valle

Además de Allen, el proyecto contempla la ampliación del Centro de Monitoreo de Roca, la construcción de nuevos edificios para los centros operativos de Cinco Saltos y Allen, la finalización del nuevo edificio en Fernández Oro y la ampliación ya concluida del centro de Regina.

Estas obras forman parte de una red provincial integrada por 16 centros de monitoreo distribuidos en más de 20 localidades. En el Alto Valle ya funcionan centros en Cipolletti, Campo Grande, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen, Roca y Regina, mientras que el sistema continúa expandiéndose hacia otras ciudades.

Además, la Provincia prevé avanzar en una segunda etapa del proyecto con la ampliación del Sistema Provincial de Atención de Emergencias. Actualmente el servicio opera desde Viedma, General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche, desde donde se atienden unas 20.000 llamadas mensuales.

La próxima etapa incorporará a Cinco Saltos, Allen, Villa Regina, San Antonio Oeste, Las Grutas y El Bolsón, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial del sistema y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Qué cambios incorpora el nuevo sistema

La modernización no se limita a sumar cámaras. El proyecto incorpora plataformas de inteligencia artificial para asistir a los operadores en la detección de situaciones sospechosas y agilizar el seguimiento de incidentes.

También avanza la implementación del Sistema de Reconocimiento Automático de Patentes (LPR), que identifica vehículos en circulación y los compara con bases de datos para detectar en tiempo real automóviles con pedidos de secuestro o requerimientos judiciales. Actualmente, el despliegue de esta herramienta alcanza cerca del 40% de lo previsto.

Según la información oficial, durante la actual gestión los delitos de robo registraron una disminución de entre 20% y 25% anual. Además, las intervenciones positivas del sistema de videovigilancia y de Río Negro Emergencias pasaron de unas 90 a más de 230 por año, lo que representa un incremento superior al 150%. Entre esos procedimientos se incluyen aprehensiones en flagrancia, localización de personas con pedidos de captura, secuestro de vehículos y detección temprana de hechos delictivos.

La ampliación de la infraestructura y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas forman parte de un plan que aún continúa en ejecución y que, en una segunda etapa, sumará nuevas ciudades al Sistema Provincial de Atención de Emergencias.