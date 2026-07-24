Nucleoeléctrica Argentina brindará servicios a Rumania para la extensión de vida de sus centrales nucleares

Según Nucleoeléctrica Argentina, la firma del acuerdo se apoya en la experiencia obtenida durante la extensión de vida de Embalse. Foto: gentileza.

En el marco de su estrategia de internacionalización, Nucleoeléctrica Argentina firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Nuclearelectrica -empresa que opera las centrales nucleares de Rumania– para brindar servicios y asistencia técnica en los proyectos de extensión de vida de sus reactores.

El acuerdo contempla la provisión de servicios especializados para las centrales de la ciudad rumana de Cernavoda, que utilizan tecnología CANDU, la misma que opera la Central Nuclear Embalse en Córdoba.

Los reactores CANDU (cuyo nombre significa CANada Deuterium Uranium) son una tecnología canadiense que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante.

Según indicaron desde la empresa estatal, la experiencia posiciona a la Argentina como un proveedor con capacidades técnicas comprobadas para este tipo de proyectos.

En ese sentido, se agregó que el acuerdo con el país europeo constituye un nuevo avance en la conformación de una unidad de negocios que está orientada a la exportación de servicios nucleares, ingeniería y soluciones tecnológicas desarrolladas en el país.

La firma del entendimiento se apoya en la experiencia obtenida durante la extensión de vida de Embalse, una de las pocas obras de este tipo ejecutadas con recursos propios a nivel mundial.

Aquel proyecto permitió habilitar un nuevo ciclo operativo de 30 años para la central, además de consolidar capacidades de ingeniería, planificación y ejecución que actualmente se replican en los trabajos sobre Atucha I.

Con la experiencia acumulada en la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, junto con proyectos de alta complejidad reconocidos internacionalmente, la empresa procura consolidar a la Argentina como proveedor de conocimiento y servicios para la industria nuclear mundial.

El memorándum se suma a otros antecedentes de inserción internacional de Nucleoeléctrica, incluida la venta de componentes desarrollados para reactores CANDU junto a Candu Energy Inc., la asistencia técnica brindada a la central nuclear de Qinshan, en China, para tareas de retubado de reactores, y la capacitación de profesionales del sector nuclear de Corea del Sur.