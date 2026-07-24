Río Negro suma un nuevo jugador en la carrera por el uranio: José Luis Manzano presentó cinco proyectos de exploración

La actividad minera en Río Negro sumó un nuevo actor de peso. La empresa Integra Tierras Raras S.A., vinculada al holding Integra Capital, encabezado por el empresario José Luis Manzano, presentó cinco solicitudes de exploración minera que abarcan cerca de 50.000 hectáreas de la provincia. El objetivo principal es avanzar en la búsqueda de uranio, además de otros minerales de segunda categoría.

Los pedidos fueron oficializados este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial de Río Negro, paso que marca el inicio del proceso administrativo previsto por el Código de Minería. Las solicitudes corresponden a proyectos identificados bajo la denominación “Bagual” y se distribuyen entre los distritos mineros de Valcheta y Los Menucos.



El primero de los expedientes comprende una superficie de 10.000 hectáreas en las cercanías de Valcheta. Los otros cuatro proyectos se localizan en el distrito minero Los Menucos, que abarca sectores de los departamentos de Avellaneda y El Cuy, donde la empresa solicitó permisos sobre áreas de 9.583, 9.994, 10.000 y 9.961 hectáreas, respectivamente.



La ubicación de los bloques no es casual. Las áreas fueron delineadas de forma contigua, lo que permitiría conformar un único sector de exploración y facilitar las futuras tareas de prospección, perforación y evaluación geológica en caso de que los permisos sean aprobados.



El interés de la compañía está centrado principalmente en el uranio, un mineral que volvió a ganar protagonismo a nivel mundial por el renovado impulso de la energía nuclear. Además, la región sur de Río Negro cuenta con antecedentes geológicos y anomalías radiométricas que desde hace años la ubican entre las zonas con potencial para este tipo de recursos.



La Secretaría de Minería de Río Negro dio inicio a la etapa formal del procedimiento. Ahora la empresa deberá acreditar, dentro del plazo establecido por la normativa, la publicación de los avisos correspondientes para mantener vigentes los expedientes. En caso de incumplimiento, las solicitudes podrían caducar automáticamente.



Al mismo tiempo, el organismo provincial avanzará con la notificación a los propietarios de los campos comprendidos dentro de los polígonos solicitados. Ese paso resulta necesario antes de que puedan iniciarse eventuales trabajos de exploración sobre el terreno.



La presentación de estos cinco proyectos representa un nuevo movimiento dentro del creciente interés que despierta la minería rionegrina, en un contexto donde la demanda global por minerales estratégicos continúa en expansión y la provincia busca consolidarse como un destino para nuevas inversiones en exploración.

