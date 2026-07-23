Los barrios Copol y Rincón de Emilio acordaron trabajar en conjunto en Neuquén

Las comisiones vecinales de Rincón de Emilio y de Copol - 14 de octubre firmaron un convenio marco de cooperación. (gentileza)

«Teníamos similitud en los os barrios y temas en común como la infraestructura, el tránsito, la seguridad»; describió Daniel Zurita, el presidente de la comisión vecinal del barrio Copol – 14 de Octubre, al explicar el convenio institucional al que arribaron hace pocos días. Son las comisiones vecinales de Copol – 14 de Octubre y Rincón de Emilio, que firmaron un acuerdo marco de cooperación.

Zurita destacó que el documento es único y novedoso para dos organizaciones barriales que antes de llegar a una intención común, debieron a resolver algunas diferencias de sus propios intereses vecinales hasta que avanzaron en trabajar sobre las coincidencias.

El sector de Copol linda con la Ruta7 o Avenida Raúl Alfonsín y Rincón de Emilio con el río Neuquén. A su vez, están unidos por el Parque Norte y la avenida Mandalari – ahora en pavimentación -como parte de sus límites colindantes. «Una parte de la Mandalari para cada uno, mitad es para Copol y la otra de Rincón», dijo en tono de broma Zurita.

Definieron trabajar en tres aspectos principales: el cuidado del Medio Ambiente, la seguridad vial y la seguridad. «En esto convergen las plazas y su cuidado, vamos a trabajar por la mejora y el cuidado del Parque Norte, los senderos y la concientización; tenemos varios proyectos que vamos a llevar al Deliberante», dijo Zurita.

Copol llega hasta la zona del observatorio astronómico y Rincón de Emilio tiene el circuito de Motocross en parte de su zona de incumbencia. En la zona natural protegida que ambos barrios comparten, hay agrupaciones de vecinos que hacen actividades de escalada, trekking, bicicleta, con las que también quieren entrar en contacto para este trabajo en conjunto e una zona que es parte de la vida del barrio.

«La seguridad no solo son las cámaras en las esquinas: hace poco celebramos la incorporación de personal y de dos móviles o motocicletas en la comisaría cuarta, que es la del sector, porque todo sirve y suma para la prevención», sostuvo.

El pórtico en Parque Norte registró casi 8.000 ingresos por ese sector (foto Florencia Salto)

La relación con el municipio y el Deliberante fue un abordaje fundamental al momento de iniciar el trabajo en los temas comunes: coordinarán acciones para hablar de seguridad vial, de la modernización de los puentes y el asfalto sobre la calle Mandalari, que para ambos sectores barriales, es una nueva salida. Un tema que los abordarán es la necesidad de descongestionar el tránsito de esa zona, con una urbanización creciente y pocas vías troncales afuera del circuito barrial.

Solo por el pórtico de ingreso que está sobre la calle Riaviz – Jesús María, diariamente pasan más de 7.970 vehículos según los datos de junio de los ingresos radarizados en Neuquén capital.

«De este convenio marco nacen las mesas de trabajo, lo que buscamos no solo es llevarlo a cabo a nivel de comisión directiva y de contacto con el municipio, sino con los vecinos, hay que involucrar a la comunidad: nos falta un semáforo y es uno de los trabajos concretos que vamos a comenzar», dijo Zurita.

El anuncio en las redes

El convenio marco fue compartido por las dos comisiones vecinales en sus redes y grupos de whatsapp, con videos en los que explicaban que «nos va a permitir unificar esfuerzos, presentar proyectos y trabajar de manera articulada con la municipalidad de Neuquén o la provincia», dijo Mauro Ramírez, tesorero de la vecinal Rincón de Emilio.

Las y los vecinalistas avanzaron en las coincidencias (gentileza)

En los posteos, los vecinalistas recorren los lugares comunes del barrio, como la avenida Mandalari, el Parque Bardas Norte, los puntos donde buscarán la colocación de reductores de velocidad o semáforos y las vecinales donde se firmaron los documentos de acuerdos comunes. «Estamos contentos de haber podido realizar esta gestiónque es en beneficio de la zona norte de la ciudad de Neuquén», dijo Alex Tarifeño, el presidente de la barrial Rincón de Emilio.

Destacó que el acuerdo institucional «es muy importante en función de mejorar el Parque Norte». «Nos lleva a hacer una acción en común para para el fortalecimiento de la comunidad y poner en práctica propuestas que nuestros propios vecinos nos hacen llegar», agregó Fernanda González, la tesorera de la asociación vecinal de Copol-14 de Octubre.