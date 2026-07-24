Felipe Avello, una de las voces más originales del humor chileno: «a mí me parece simpático el género humano»

El niño Felipe Avello nunca imaginó que iba a convertirse en humorista. Durante mucho tiempo, de joven creyó que sería periodista. Estudió Comunicación, trabajó en televisión, pasó por la música y fue encontrando el humor casi sin proponérselo. “No es que uno elija el humor. En mi caso fue la vida la que me fue llevando hacia eso”, resume en esta charla con Diario RÍO NEGRO.

Del periodismo al escenario

Hoy se presenta en Neuquén, una ciudad con la que asegura tener un vínculo especial. No solo porque la visita con frecuencia, sino porque siente que el sur argentino conserva algo que le resulta profundamente familiar: la identidad provinciana con la que él mismo creció en Lota, una pequeña ciudad minera del sur de Chile.

“Creo que el hecho de ser de provincia me marcó. Me dio una mirada un poco distante, descreída. Esa forma de observar las cosas terminó siendo mi manera de hacer humor: cuestionar sin tomarse todo demasiado en serio”, cuenta. En esta charla exclusiva con Río Negro, habla de cómo encontró su voz artística y de por qué hoy prefiere hacer reír desde la empatía.

Aunque ingresó a estudiar Periodismo convencido de que ese sería su camino, pronto descubrió que algo no terminaba de encajar. La timidez para entrevistar, cierta tendencia al despiste y la necesidad constante de encontrar el costado gracioso de cada situación terminaron empujándolo hacia otro lugar.

“Yo quería ser periodista, pero siempre buscaba darle un tono humorístico a todo. Después de algunos fracasos laborales entendí que el humor se me daba de una manera mucho más natural. Recién cuando ya llevaba años haciéndolo dije: ‘Bueno, soy humorista’”.

Felipe Avello es uno de los humoristas más convocantes de Latinoamérica. Su estilo combina observación, improvisación y un humor que evita las fórmulas. Foto: Gentileza.

Ese recorrido también explica por qué Avello nunca pasó por escuelas de comedia. Su formación, dice, fue la experiencia y la observación. Recuerda especialmente un viaje a Buenos Aires, a comienzos de los años 2000, donde descubrió el stand up en pequeños bares.

“Vi que alguien podía subirse a un escenario mínimo y sostener todo con un monólogo. Ahí pensé: ‘Esto es lo que quiero hacer’”.

Hoy, con más de 250 funciones al año, Avello lleva su humor a escenarios de Chile, México, Perú, Bolivia y Estados Unidos. Además de su trabajo en teatro, también pasó por la radio, la televisión, la música y el cine, una versatilidad que se refleja en espectáculos donde la improvisación hace que cada función sea diferente. Además supera los 953 mil suscriptores en YouTube y acumula unos 3 millones de visualizaciones por mes (Instagram: @felipeavelloficial | YouTube: Felipe Avello Oficial |TikTok: @felipeavellooficial | Sitio Web: felipeavello.cl)

Evolución constante

Quienes siguen su carrera saben que Avello escapa de las etiquetas. No hace exactamente stand up, pero tampoco cuenta chistes tradicionales. Mezcla relatos, improvisación, conversaciones con el público y personajes que aparecen y desaparecen según la función.

“No cuento chistes propiamente dichos, pero las historias terminan siendo un chiste. Tampoco hago stand up puro, aunque mi manera de hablar tiene mucho de ese formato. Con los años fui mezclando distintas influencias.”

También fue transformando la puesta en escena. Pasó de espectáculos con bailarines, cambios de vestuario y una estética exuberante a una propuesta mucho más austera. “Ahora estoy solo en el escenario. Es un personaje medio gótico, medio apocalíptico. Es otra película completamente distinta.”

Reírse de uno mismo

Si hay una idea que atraviesa toda su obra es que el humor nunca debería construirse desde la superioridad. “Todo tiene que partir por poder reírse de uno mismo. Sería muy antipático reírme de todos menos de mí”, sostiene.

Esa búsqueda también modificó su relación con el público. Aunque gran parte de los videos que circulan en redes muestran interacciones improvisadas con espectadores, asegura que hoy evita cualquier situación que pueda hacer sentir incómodo a alguien.

“Hubo una época en que muchos espectáculos buscaban incomodar. Yo también hice algo de eso y entendí que prefería exactamente lo contrario. Quiero que todos pasen un buen momento.”

Este viernes, cuando las luces se apaguen en el escenario neuquino, Avello volverá a hacer lo que mejor sabe: convertir una conversación cotidiana, una observación mínima o un comentario inesperado del público en una historia absurda y desopilante. Sin grandes artificios y con la improvisación como aliada, el humorista sigue apostando a una comedia absurda donde la sorpresa nace menos del remate que de la forma de mirar el mundo.

Una propuesta como fantasía, juego y pausa

Felipe Avello visita Argentina prácticamente todos los meses. Dice que conoce bien la realidad del país y que percibe problemas muy similares a los que atraviesa Chile: incertidumbre económica, una exposición permanente a las redes sociales y un deterioro creciente de la salud mental.

“Vivimos tiempos muy tensos. Hay mucha ansiedad, mucho enojo, mucho hate. Por eso mi propuesta es amable. Ya la vida es suficientemente difícil como para que el humor también sea tensión. Antes se decía que el humorista tenía que decir lo que nadie decía. Ahora todos dicen todo”, reflexiona.

En ese contexto, explica que si bien tiene una postura política frente a la vida, lo político no es el eje de sus espectáculos. No porque crea que carezca de valor, sino porque siente que rompería el universo absurdo y casi fantástico que construye sobre el escenario. “Mi propuesta es una fantasía. Si empiezo a hablar de un gobernante, de golpe todo vuelve a la realidad”, sostiene.

Otra de las características de sus funciones es la diversidad del público que convoca. En sus espectáculos conviven jóvenes y adultos mayores, personas de distintos sectores sociales y espectadores que llegan desde recorridos muy diferentes. Avello no cree tener una fórmula para lograrlo, pero sí una convicción: “A mí me parece simpático el ser humano. Lo observo, lo disfruto y trato de hacer un humor donde todos puedan sentirse parte”.

Con más de 250 funciones al año y una fuerte presencia en escenarios de distintos países, el comediante chileno regresa a Neuquén con un espectáculo que cambia en cada presentación. Foto: Gentileza.

“Intento que el humor sirva para ser felices”

Hacia el final de la charla le propongo hacer la misma pregunta con la que el humorista Adrián Lakerman cierra las entrevistas en su podcast Comedia. “Felipe, ¿para qué sirve el humor?”.

“Intento que sirva para ser felices. Yo soy feliz arriba del escenario y busco que el público también lo sea durante ese rato. Reírse a carcajadas de algo absurdo, sentir por un momento que nada importa… para mí eso es la felicidad”, respondió.

Quizás ahí esté la clave de un fenómeno que hoy llena teatros en distintos países de América Latina y, al mismo tiempo, puede presentarse en un pequeño bar sin modificar la esencia de su propuesta.

En un tiempo donde abundan la confrontación y la ironía como formas de humor, Felipe Avello parece apostar por otra cosa: hacer que, al menos durante un par de horas, el mundo sea un lugar un poco más amable.