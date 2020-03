Más de 140 argentinos varados en Perú tras el cierre de fronteras

Luego de la decisión tomada anoche por el Gobierno de cerrar las fronteras, un grupo de más de 140 argentinos varados en Cusco (Perú) envió un comunicado en video alertando sobre su situación.





"Somos ciudadanos argentinos, estamos varados en Cusco. En el día de ayer a las 20 horas, hubo un decreto nacional en el cual el Presidente dictaba la emergencia nacional, cerrando las fronteras sin previo aviso para ingreso y egreso del país, con lo cual no tenemos como volver a nuestros hogares", explicó una de las chicas.

Otra de las mujeres añadió que "nosotros somos solo 20, pero tenemos un grupo de 120 argentinos, y hay otro más de 100, que estamos acá con la incertidumbre total de qué va a pasar. Nos levantamos hoy a la mañana, fuimos todos al aeropuerto, y nos dieron tiempo hasta las 12 de la noche para regresar. Y la verdad que es imposible que lo podamos hacer".

Según relató una de las argentinas varadas, "no se pueden comprar boletos por internet, no se puede acceder al aeropuerto si no tenés un boarding pass para las próximas dos horas, las agencias no te atienden el teléfono tampoco... entonces no tenemos forma de salir antes de las 12 de la noche".

"Y no tenemos nadie que nos diga como vamos a vivir esta cuarentena acá. Hay muchos argentinos que se quedaron sin hospedaje, y muchos hospedajes que se están aprovechando... Es una situación de incertidumbre muy grande y no sabemos como vamos a salir sin respuesta, ni de parte de Argentina ni de parte de Perú", cierra el video.