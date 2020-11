Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

Lo más destacado de esta semana es, sin dudas (o no), "El último tour del mundo", el nuevo disco de Bad Bunny. Además, el artista y productor colombiano creador de hits mundiales Ovy On The Drums estrenó su nuevo sencillo “Miedito o Qué?” junto a la estrella colombiana Karol G y el venezolano Danny Ocean. Pero no todo es latin urban sound, también tenemos lo nuevo de Miley Cyrus, Andrés Calamaro, Liam Gallagher, Nahuel Pennisi, El Kuelgue y más, mucho más de esto y de aquello también. Ya saben el camino: pasen, vean, escuchen y disfruten.

Bonus Tracks

"Yo visto así", lo nuevo de Bad Bunny

El lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny viene el videoclip de "Yo visto así", del que participan Ricky Martin, la actriz Sofía Vergara, las estrellas del género urbano Sech y Karol G, la modelo/actriz Ruby Rose, el boxeador Ryan García y también el beisbolista puertorriqueño Francisco Lindor. Además de una aparición especial de nada menos que uno de los hermanos de Bad Bunny, Bernie Martínez.

Ovy On The Drums estrenó "Miedito o qué?"

Para Ovy On The Drums, "esta canción significa alegría y el comienzo de grandes cosas en mi carrera al tener la oportunidad de colaborar con dos grandes artistas como lo son Karol, que está en su mejor momento, y Danny que es un artista muy grande. Es una canción que a nivel musical es una propuesta muy diferente a todo lo que pasa hoy en día en la industria. Esta canción lo tiene todo y está llena de una energía increíble con la cual espero poder conectar con todos ustedes.”



"Miedito o Qué?" fue escrita por Ovy, Karol y Danny y por primera vez une a estos tres talentosísimos artistas. Esta canción con melodías pegajosas trata sobre dejar el miedo a un lado y arriesgarse a ir por lo que uno quiere, recuerda la importancia de vivir, disfrutar y hacer que cada momento cuente.

Zero Kill, disco y video nuevos

Zero Kill acaba de lanzar su cuarto disco. Luego de presentar los singles Santa Fe feat Marilina Bertoldi y ¿Cuánto Más Soportás? Feat La Maurette, llegó el turno de conocer la obra completa: Lapsus.

En este trabajo de estudio, la banda liderada por Benito Cerati nos trae un disco repleto de colaboraciones. Nueve canciones en las que participan, además de Marilina Bertoldi y La Maurette, Hilda Lizarazu, Richard Coleman, Paula Maffia, Lucy Patané, Sobrenadar, Hein Qui y Marina Fages.



Lapsus es un disco oscuro, gótico, más contemplativo, con una lirica crítica y romántica, las melodías que lo acompañan pasan por el new wave, hasta el trip hop y grunge.

Para acompañar este lanzamiento Zero Kill presenta el videoclip de $$$ (Dame Má$) un feat junto a Marina Fages. El video fue dirigido por Diego Stickar y cuenta con la participación de Marina Fages y Martin Butta. Influenciado en películas de terror de casas embrujadas, con un estilo bien gótico, relata el proceso de purificación de demonios internos exteriorizándolo.

La presentación en vivo de Lapsus será el próximo Domingo 6 de diciembre a las 22 desde Niceto Club y para todo el mundo. Para esta primera presentación online, Benito Cerati prepara un show más teatral y en sintónia con este nuevo material discografíco. Las entradas ya están a la venta por NicetoTickets.com.ar.

Liam Gallagher sorprende con "All You're Dreaming Of"

La canción nació durante el verano europeo, después de que Liam le diera un giro inesperado a una idea creada por su co-autor, el ganador del Ivor Novello Simon Aldred. Luego fue producida por Andrew Wyatt, que colaboró en los dos exitosos álbumes solistas de Liam.

Liam comentó: “‘All You’re Dreaming Of’ es un clásico instantáneo, perfecto para esta época del año. Considerando el año que hemos tenido, espero que nos devuelva un poco del amor y la esperanza que tanto necesitamos. Bing Crosby habría estado orgulloso.”