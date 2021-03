Masterchef: Andrea Rincón terminó al borde del llanto

Andrea Rincón terminó anoche al borde del llanto en Masterchef y acusó al jurado de tener favoritos en la competencia.

La temática fue Masterchef Beach y los siete peores cocineros de la semana tuvieron que realizar platos que justamente se pudieran comer en el contexto de playa, a excepción de uno que tendría el beneficio de cocinar un solo menú a cambio de ganar un juego de tejo.

La ganadora justamente de este desafío fue Andrea Rincón. “Creí que el premio iba a ser ir directo al balcón”, disparó disconforme.

Luego de realizar su plato, la actriz no terminó conformando al jurado. “Espero que esta vez les guste. El otro con un melón deslumbró a todos -dijo mientras las cámaras mostraban a Alex Caniggia- y yo tengo que hacer malabares para sacarles una sonrisa”, empezó.

El primero en marcarle un error fue Germán Martitegui, quien criticó la salsa. “Es una mezcla extraña. Yo no la llamaría salsa porque no es líquida”, dijo el integrante del jurado.

Fuera del piso, Rincón señaló: “Si la hago no es salsa. Si la hace otro es salsa… Yo ya estoy enojada, ya tengo los huevos al plato”.

Luego fue el turno de Damian Betular, quien criticó la ensalada: “Me falto algo de verano”.

“¿Estás bien?”, le preguntó Donato a Rincón antes de su devolución. “Sí, un poco enojada (...) La sensación que tengo es que no miden a todos con la misma vara", respondió.

Luego de señalar que "no es policía ni vigilanta" la actriz quedó al borde del llanto: “Siento que con mis platos son más severos que con los de los demás. Perdón, ya está. Es lo que me pasa. Tengo la necesidad de decir lo que me pasa. Si mañana me voy (por la gala del domingo) lo dije antes de irme, ya está”.

“No creo que mis platos sean perfectos, pero no me perdonan una. Esto no es en contra de nadie", culminó Rincón visiblemente molesta por la devolución.