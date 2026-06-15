Calendario de pagos ANSES junio 2026: fechas y montos tras el feriado

Calendario de pagos de ANSES: las fechas de cobro tras el feriado y los montos unificados de junio 2026.-

ANSES dará continuidad al esquema de acreditaciones unificadas de junio 2026 para jubilaciones y pensiones, que entrelazan el incremento mensual del 2,58% por movilidad, el refuerzo extraordinario y la primera cuota del aguinaldo.

Entre este martes 16 y el viernes 19 de junio 2026, las sucursales bancarias registrarán una fuerte afluencia de público debido a la convergencia de múltiples prestaciones por jornada, lo que obliga a los beneficiarios de ANSES a seguir con precisión el ordenamiento por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) para optimizar la logística de cobro.

Jubilación mínima de ANSES: montos finales y días de cobro de la tercera semana de junio 2026

El segmento de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que percibe el escalón inicial, retomará sus cobros tras el bache del fin de semana largo. En cumplimiento con el Decreto 399/2026, que formalizó el bono de $70.000, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el haber mínimo base de junio 2026 en $403.317,99.

Al sumarse de forma automática el medio aguinaldo ($201.659), este grupo percibirá un ingreso bruto unificado de $674.976,99 (mientras que la escala máxima trepará a los $4,070,922.25 con el SAC integrado). El calendario de transferencias correrá de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026 (grupo reprogramado por el feriado).

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.

Cabe destacar que para los adultos mayores residentes en la Patagonia, este piso salarial recibe el impacto del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), lo que genera una base de cálculo superior a la informada por los portales de alcance nacional.

AUH, Asignación por Embarazo y SUAF: el cronograma de junio 2026 de la seguridad social

Las asignaciones familiares y de cobertura social que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social también ingresan en su etapa de definiciones semanales, aplicando las actualizaciones de haberes por movilidad:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El valor de la AUH se ubica en $144.932 brutos. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una retención del 20% obligatoria (reembolsable con la presentación de la libreta), por lo que el cobro directo de bolsillo queda fijado en $115.945,60 (para la variante de AUH por Discapacidad, el neto es de $377.532 sobre un bruto de $471.915). Las fechas de pago corren a la par de las jubilaciones mínimas:

DNI 5: martes 16; DNI 6: miércoles 17; DNI 7: jueves 18; DNI 8: viernes 19 de junio 2026.

Asignación por Embarazo (AUE)

Sigue el mismo parámetro monetario de $144.932 brutos y un desembolso directo neto de $115.945,60 por la retención legal, pero se rige por un esquema de DNI diferenciado:

DNI 3: martes 16; DNI 4: miércoles 17; DNI 5: jueves 18; DNI 6: viernes 19 de junio 2026.

Asignaciones Familiares del SUAF y Prenatal

Bajo los parámetros de la Resolución 146/2026 de ANSES, los topes del SUAF se dividen por rangos de ingresos familiares.

Para el escalón inicial, el salario familiar por hijo se estableció en $72.474 (escalando a $235.967 en casos de hijos con discapacidad), replicando las fechas diarias por DNI del bloque de la AUH (del 5 al 8).

En tanto, la liquidación por Prenatal se concentrará en dos jornadas: DNI 6 y 7 cobrarán el martes 16, mientras que DNI 8 y 9 lo harán el miércoles 17 de junio 2026.

¿Cómo chequear el recibo digital y la liquidación integrada en Mi ANSES en junio 2026?

Para asegurar un control transparente frente a la acumulación de conceptos como aumentos, bonos y el medio aguinaldo, el organismo previsional recuerda que todas las liquidaciones detalladas ya se encuentran consolidadas en sus sistemas informáticos. Los beneficiarios y apoderados tienen la opción de auditar los números de forma remota, sin necesidad de trasladarse a las delegaciones físicas.

La verificación se realiza ingresando a la plataforma online o utilizando la aplicación móvil oficial Mi ANSES, completando el acceso de seguridad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú principal, la sección «Jubilaciones y Pensiones» permite desplegar la solapa «Consultar recibos de haberes«, una función adaptada para teléfonos celulares que facilita la lectura y descarga del comprobante digital antes del vencimiento definitivo de los instrumentos de cobro fijado para el próximo 10 de julio 2026.