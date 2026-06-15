Señal de apoyo: el sugestivo gesto de Karina Milei a Patricia Bullrich que sacude la interna por el caso Adorni

La interna en el partido de gobierno por la situación patrimonial de Manuel Adorni sumó un movimiento de piezas en el plano político. Cuarenta y ocho horas después de que Patricia Bullrich calificara públicamente el retraso de la declaración jurada del Jefe de Gabinete como una «omisión ética», la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presentó en el festejo de los 70 años de la legisladora nacional.

Según confirmó Infobae, el encuentro ocurrió el sábado por la noche en la terraza del bar Uno, a metros del Congreso de la Nación.

En los despachos oficiales el gesto se interpretó como un intento de enviar una señal de regularidad en el vínculo entre la conducción partidaria y el ala legislativa que encabeza Bullrich. La reunión se dio en un contexto de presión por parte de los bloques opositores, que impulsan pedidos de interpelación y una moción de censura en ambas cámaras del Congreso.

Redes sociales y la estrategia del «ahorro en negro»

En paralelo, el presidente Javier Milei utilizó sus cuentas oficiales el domingo para fijar posición sobre el expediente judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro coordinador. El mandatario reposteó publicaciones en Instagram y X que enmarcaban la situación bajo el concepto de «la defensa del ahorro» y sugerían que la gestión saldría fortalecida tras las denuncias.

La línea argumental del Poder Ejecutivo se alinea con la defensa que ensayó el propio Adorni ante la Justicia. El Jefe de Gabinete busca encuadrar el incremento patrimonial de 500.000 dólares —justificado en operaciones con criptomonedas entre 2013 y 2018— como una falta de registro fiscal previo antes que como un delito de enriquecimiento.

La afirmación del funcionario sobre el hábito de ahorrar por fuera del circuito formal generó repercusiones en el arco político.

Para reforzar este esquema, la diputada Lilia Lemoine asumió la defensa pública del funcionario en ámbitos televisivos y digitales. La legisladora desestimó las acusaciones y las atribuyó de forma directa a una operación política coordinada por Marcela Pagano, quien mantiene una postura crítica dentro del bloque oficialista.

Tensión en la mesa política y encuestas en rojo

La definición de la estrategia judicial tuvo un antecedente el pasado jueves en la Casa Rosada. Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y los legisladores Eduardo y Martín Menem mantuvieron una reunión técnica donde se registraron disidencias:

El reclamo del Jefe de Gabinete: Adorni cuestionó ante sus pares las críticas públicas recibidas por parte de los sectores aliados, argumentando que afectaban la cohesión del Gobierno.

Adorni cuestionó ante sus pares las críticas públicas recibidas por parte de los sectores aliados, argumentando que afectaban la cohesión del Gobierno. La respuesta ética: la conducción del bloque en el Senado diferenció los criterios de administración de fondos privados de las obligaciones legales que rigen para los funcionarios públicos, advirtiendo sobre la viabilidad de la moción de censura en el Congreso.

la conducción del bloque en el Senado diferenció los criterios de administración de fondos privados de las obligaciones legales que rigen para los funcionarios públicos, advirtiendo sobre la viabilidad de la moción de censura en el Congreso. El impacto en las mediciones: el asesor Santiago Caputo intervino en el debate para señalar que los estudios de campo supervisados por el oficialismo muestran un índice de penetración negativa inédito para la actual gestión. De acuerdo con datos aportados a Infobae, las menciones críticas hacia el funcionario en entornos digitales alcanzaron el 97%.

El rechazo a la licencia y el fantasma de la expulsión

Durante los intercambios reservados en la sede gubernamental, se evaluó la posibilidad de que Adorni solicitara una licencia temporal hasta que el fiscal Gerardo Pollicita defina la situación procesal en Comodoro Py. La propuesta fue rechazada. Fuentes del espacio aclararon a Infobae que la continuidad del ministro coordinador responde a una determinación directa del Presidente.

La principal preocupación del oficialismo se traslada ahora al escenario parlamentario, donde los operadores técnicos trazan un paralelismo con la destitución del senador entrerriano Edgardo Kueider. La oposición requiere de 37 votos en el Senado (mayoría absoluta) para avanzar con la remoción del cargo, una cifra que el kirchnerismo busca consolidar tras la presentación formal del pedido de interpelación.

Para contener la ofensiva, el exministro del Interior Diego Santilli mantuvo rondas de negociación durante el fin de semana con gobernadores provinciales y legisladores aliados. El objetivo fue asegurar que las bancadas del interior no acompañen el pedido de destitución del peronismo en la sesión de Labor Parlamentaria de este miércoles. Por el momento, la fecha del 2 de julio fijada para el informe de gestión de Adorni funciona como el límite temporal acordado para frenar el avance de la oposición.