Mundial 2026: hora, TV y cómo ver en vivo el debut de Uruguay con Bielsa y la grilla de este lunes 15 de junio

El Mundial 2026 no da respiro y este lunes 15 de junio pone en marcha una jornada repleta de condimentos políticos, futbolísticos y virales en las pantallas argentinas. La acción se distribuye en cuatro turnos imperdibles que marcan el estreno de grandes potencias y el esperado debut de Marcelo Bielsa al mando de la Selección de Uruguay en tierras estadounidenses.

Para que no te pierdas nada y puedas agendar los horarios de transmisión desde tu celular, te presentamos la guía completa de canales, plataformas de streaming y las claves de una fecha de alto voltaje.

El cronograma completo para hoy, lunes 15 de junio: partidos, horarios y TV para Argentina

La actividad oficial de este lunes se reparte entre la tarde y la noche de nuestro país bajo el siguiente esquema:

13:00 – España vs. Cabo Verde (Grupo H – Atlanta) Transmisión: DSports, TyC Sports, DGO y TyC Sports Play.

(Grupo H – Atlanta) 16:00 – Bélgica vs. Egipto (Grupo G – Seattle) Transmisión: DSports 2, TyC Sports, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play y DGO.

(Grupo G – Seattle) 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H – Miami) Transmisión: Telefé , TyC Sports, DSports, Disney+ , Paramount+, TyC Sports Play y DGO.

(Grupo H – Miami) 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G – Los Ángeles) Transmisión: DSports, TyC Sports, Flow Sports, Paramount+, TyC Sports Play y DGO.

(Grupo G – Los Ángeles)

El plato fuerte: la Uruguay de Bielsa ante el fantasma de Arabia

A las 19:00, todos los focos se trasladarán a Miami. La «Celeste» de Marcelo Bielsa hace su presentación absoluta en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Aunque el combinado uruguayo no arriba en su pico de rendimiento, la jerarquía de sus nombres propios lo coloca como claro favorito.

Sin embargo, el seleccionado asiático es un rival de cuidado en los estrenos mundialistas: todavía está fresco el recuerdo de Qatar 2022, cuando sorprendieron al planeta entero al derrotar a la Selección Argentina de Lionel Scalon en el debut.

El «partido de la paz» y el furor por Tim Payne

El cierre de la jornada mundialista a las 22:00 en Los Ángeles tendrá una fuerte carga extrafutbolística. Irán y Nueva Zelanda se verán las caras apenas unas horas después de que se anunciara un histórico acuerdo de paz internacional, lo que pondrá un condimento político inédito sobre el césped del SoFi Stadium.

En el plano deportivo, la atención estará concentrada en Tim Payne. El futbolista neozelandés se consolidó como el jugador más viral de la Copa del Mundo en las plataformas digitales y las redes sociales seguirán de cerca cada una de sus intervenciones ante el combinado iraní.

Antes, a las 16:00, la Egipto de Mohamed Salah intentará aguarle el debut a la candidata Bélgica en un duelo de estilos que promete dinamismo en la mitad de la cancha.