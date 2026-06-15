Río Negro tendrá un Colegio único de Psicología: qué cambiará para los profesionales y los pacientes

La iniciativa fue impulsada por la legisladora de JSRN Maricel Cévoli y elaborada junto a la legisladora de CC-ARI Daniela Agostino. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura de Río Negro aprobó el pasado jueves, por unanimidad y en primera vuelta, el proyecto de ley que crea un Colegio único de Profesionales de la Psicología en toda la provincia. La iniciativa, impulsada por la legisladora de Juntos Somos Río Negro (JSRN) Maricel Cévoli y elaborada junto a la legisladora de Coalición Cívica-ARI Daniela Agostino y representantes de los colegios profesionales existentes, deberá ahora completar su tratamiento con la votación en segunda vuelta.

La propuesta establece una estructura única para el ejercicio profesional de la psicología en Río Negro, con presencia territorial a través de cuatro distritos regionales: zona Andina, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Valle Inferior.

Un colegio único con representación en cada región

Según explicaron sus impulsoras, el objetivo es consolidar una representación institucional unificada que contemple las particularidades de cada región y fortalezca el rol de la profesión en el sistema de salud mental provincial.

Cévoli, licenciada en Psicología con más de tres décadas de trayectoria profesional, destacó la importancia de contar con una organización que permita una mayor participación en la construcción de políticas públicas.

«Entendemos que es necesario poder llevar adelante nuestra práctica en un contexto de respeto y, principalmente, de participación en el desarrollo de las políticas públicas, con un criterio unificado que respete las particularidades de cada una de las regiones», sostuvo durante el tratamiento legislativo.

La legisladora remarcó además que la nueva institución mantendrá representación distrital debido a la diversidad territorial de Río Negro y a las diferentes demandas de salud mental que existen en cada zona de la provincia.

Más control sobre la matrícula profesional

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la participación vinculante del futuro Colegio en los procesos de matriculación de los profesionales. La medida apunta a garantizar la idoneidad de quienes ejercen la psicología, promover la calidad de las prácticas y proteger a la comunidad.

Desde los colegios profesionales de Río Negro, que participaron en la elaboración de la iniciativa, manifestaron su respaldo al proyecto. En un comunicado conjunto señalaron que la unificación permitirá fortalecer la representación institucional de la profesión, consolidar criterios éticos y técnicos comunes y mejorar los mecanismos de fiscalización del ejercicio profesional.

También destacaron que el nuevo esquema facilitará una participación más activa en el diseño de políticas públicas relacionadas con la salud mental y una mayor articulación con organismos estatales y actores comunitarios de toda la provincia.

Prevención del ejercicio ilegal

Por su parte, Daniela Agostino resaltó que la creación de un Colegio único contribuirá a reforzar los controles sobre la actividad profesional.

«Este proyecto ayuda a fiscalizar el ejercicio de la profesión, denunciar el ejercicio ilegal y garantizar que toda intervención sobre la salud mental sea realizada por profesionales debidamente acreditados, en beneficio de la seguridad, dignidad y derechos de los pacientes», afirmó.

De obtener la aprobación definitiva en segunda vuelta, Río Negro contará por primera vez con una entidad provincial unificada para representar a los profesionales de la psicología, con el objetivo de fortalecer la disciplina y mejorar la calidad de la atención en salud mental en todo el territorio rionegrino.