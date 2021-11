MasterChef Celebrity: la furia de Luisa Albinoni contra Cathy Fulop en pleno programa

Las pruebas y desafíos aumentaron la dificultad en MasterChef Celebrity. En ese contexto Luisa Albinoni, entre chistes y nervios arremetió contra Catherine Fulop.

El programa de anoche fue un homenaje a la célebre cocinera Petrona Carrizo de Gandulfo. “Doña Petrona” fue quien inmortalizó una gran cantidad de sabores en la televisión pero nunca estuvo sola. Ella salía al aire en compañía de Juanita Bordoy, su asistente, por lo que anoche cada “Petrona” en MasterChef tuvo a su “Juanita”.

Así, Luisa Albinoni tuvo que trabajar con Catherine Fulop. La venezolana terminó como cocinera y Albinoni como su ayudante y los encontronazos empezaron desde el primer minuto.

En un momento Luisa miró a cámara y exclamó: “¿Quién me mandó acá? ¿Quién me mandó si yo estaba bien?”. Su queja fue interrumpida por Catherine. “¡Tráeme un sartén con manteca para las papitas noisette!”, le pidió.

Sin embargo tiempo después Albinoni lanzó: “Perdón pero ¡Me tienen las bo… llenas!”, recordando su icónica frase. Luego, imitando el acento de Fulop replicó la conversación: “Me decía ‘preparame esto, traeme las ollas, que se yo, oiga chica, pequeña, dos, tres, cuatro’. ¡Me está poniendo loca”.

Finalmente la performance no fue suficiente y ambas se llevaron el delantal gris. Terminada la competencia, y hablando a cámara, las concursantes se quejaron y se hicieron varios chistes. Luisa abandonó del estudio al grito de: “¡Ay, basta! Renuncio, Cathy. No me ves más”.