Matías Alasia, el último ídolo de Cipo, vuelve el domingo a la Visera

Pocos jugadores de los últimos años de Cipolletti son tan queridos unánimemente por los hinchas como Matías Alasia. El arquero estuvo en el club entre 2016 y 2018 y dejó una huella imborrable. Sus atajadas y su pericia para tapar penales siguen muy presentes en la memoria de los cipoleños.

Este domingo, el nacido en Corral de Bustos regresará a La Visera de Cemento con la camiseta del Deportivo Maipú y se reencontrará con el público albinegro.

“Obviamente es especial para mí volver a La Visera, pasé dos años maravillosos. En mi interior llegué a creer que iba a retirarme en Cipolletti cuando estuve allá. Soy un agradecido a la gente, a la ciudad y a los dirigentes, siempre me trataron de la mejor manera. Tengo los mejores recuerdos y grandes amistades”, expresó Alasia en diálogo con “Río Negro”.

Acerca del cruce de la fecha 14 con el equipo de Gustavo Coronel, el “1” analizó: “Cipo es un equipo regular, ha sacado muy buenos puntos. Solamente perdió tres partidos. Va a ser un partido complicado, en una cancha que pocos conocen. Es un rival que intenta jugar y proponer, tiene experiencia y juventud, va a ser un lindo partido”. Además valoró que ante Villa Mitre, “mereció llevarse un empate”.

Maipú es, junto a Huracán Las Heras, uno de los líderes del campeonato y candidato a pelear el ascenso. Para el arquero, este presente del equipo no es algo inesperado. “Nosotros desde el inicio sabíamos que habíamos armado un gran plantel, con jugadores de experiencia y jerarquía. Es un torneo duro pero este momento no nos sorprende, el grupo está muy fuerte, confiábamos en estar peleando arriba a esta altura. Hemos ganado 7 partidos y varios de visitante, que no es fácil y mantenernos en la cima que es lo más difícil”, afirmó.

A sus 34 años Alasia pasa por un buen momento en su carrera y está a gusto en Mendoza, luego de una temporada no tan satisfactoria en Juventud Unida. “Estoy en un nivel muy alto en lo personal, eso me pone contento. No la pasé bien en San Luis y acá volví a sentir la libertad y la felicidad de disfrutar cada partido dentro de una cancha”, comentó.

Después de algunos meses con dudas, Cipolletti encontró tranquilidad bajo los tres palos a partir del excelente nivel de Facundo Crespo. Alasia, que compartió plantel con el actual guardameta albinegro, fue elogioso con su ex compañero. “Lo de Facundo contra Villa Mitre fue excepcional y se que lo viene haciendo así en el torneo. Sabía las características que tiene, solamente necesitaba tiempo y partidos, no lo pueden juzgar por dos o tres fechas. Antes no lo supieron bancar, ahora le renovaron la confianza y viene demostrando lo que es”.

Matías volverá a pisar el sintético de la Visera y será recibido de buena forma porque cuando vistió el buzo albinegro la rompió.