Avanza la construcción de la rotonda que vincula a Plaza Huincul y Añelo

El plan para dotar de infraestructura a Plaza Huincul incluye la construcción de la rotonda sobre la Ruta N°17 que está en marcha. El municipio ejecuta las obras correspondientes a la altura de Azucena Maizani al sur en el barrio Central. Al atravesar la vía provincial está el acceso a la zona conocida como Norte. La importancia de las mejoras en este tramo de la 17 está dado por la alta circulación rumbo a Añelo.

Los operarios ejecutan las salidas y accesos a la ruta con el objetivo de garantizar la seguridad vial, en especial durante la hora pico.

El incremento del tránsito vehicular en este tramo se registra desde hace ya un tiempo. A los vehículos particulares se le suma el continuo paso del transporte dedicado a la actividad hidrocarburífera rumbo a Añelo. Las camionetas y camiones, más el transporte de personal se observan a diario y confluyen en determinados horarios de ingreso o regreso de la jornada laboral.

En este escenario y con la expectativa del desarrollo del GNL en cercanía a Plaza Huincul y Cutral Co, a través de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II; y Villanueva Norte, la comuna trabaja para llevar las mejoras.

Se trata de la rotonda que está situada a la altura de la calle Azucena Maizani en el barrio Central. La cuadrilla inició los trabajos de movimiento de suelo y el planteo del diseño que posibilitará el acceso seguro a la ruta provincial. Ya está realizado el relleno y nivel del terreno y los sectores donde se harán los giros de salida y acceso. Este trabajo fue financiado a través de un pedido de fondos al ente autárquico intermunicipal El Mangrullo, Enim.

Más allá de la utilización que hace la actividad hidrocarburífera que se desplaza hacia la zona de Vaca Muerta, es una vía alternativa para llegar a las barriadas Central, Uno y la escuela de agentes de Policía que se ubica en el exbarrio de Gas del Estado.

El comienzo de las tareas está fechado en noviembre del 2025. Y esta semana, en la sesión del Concejo Deliberante, la oposición aprobó una comunicación al Ejecutivo para que informe sobre el porcentaje de avance de los trabajos y el plazo previsto para su finalización.

En otro tramo de esta misma ruta aunque hacia el sur hubo mejoras con el sistema de instalación de luminarias y de delimitación entre ambas manos para dotar de un poco más de seguridad la subida y descenso de los conductores a la cinta asfáltica. En este caso hubo una tarea conjunta con la cooperativa Copelco que se encargó de colocar el sistema lumínico.