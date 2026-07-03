La formación de Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos del Mundial, confirmada: Scaloni repite el equipo que venció a Austria

Lionel Scaloni repetirá el once que venció a Austria por la segunda fecha del grupo J. (Foto: Archivo - AP)

La Selección Argentina volverá a presentarse en el Hard Rock Stadium, escenario donde hace casi dos años conquistó la Copa América tras vencer a Colombia con un gol agónico de Lautaro Martínez. Esta vez, el desafío será muy diferente: enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19 por los 16avos de final del Mundial 2026.

En la previa, Lionel Scaloni mantenía tres incógnitas: dos en la defensa y una en el ataque. Sin embargo, con la formación ya confirmada, el entrenador decidió repetir el equipo que superó a Austria en la segunda fecha de la fase de grupos.

En el fondo, Cristian «Cuti» Romero regresará a la titularidad luego de perderse el partido ante Jordania por precaución física y volverá a conformar la zaga central junto a Lisandro Martínez. Además, Facundo Medina le ganó la pulseada a Nicolás Tagliafico y ocupará el lateral izquierdo.

La otra duda estaba en la delantera. Finalmente, Lautaro seguirá desde el arranque tras convertir su primer gol en un Mundial frente a Jordania. Así, Julián Álvarez volverá a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

De esta manera, Argentina formará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.