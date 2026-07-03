Femicidio de Mabel Rosana López Fernández en el puente de Kilka: el jurado popular declaró culpable a Alcides Ramón Reyes

En un veredicto emitido tras aproximadamente una hora de deliberación, un jurado popular declaró penalmente responsable a Alcides Ramón Reyes por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández. El fallo cerró cinco intensas jornadas de debate oral y público llevadas a cabo en esta ciudad.

Por una mayoría de 9 votos sobre 12, el tribunal de ciudadanos convalidó la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal. De este modo, Reyes fue hallado culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en carácter de autor.

Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal jefe Matías Álvarez, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez.

El hecho

De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen fue cometido el 9 de noviembre de 2025 en un sector de la Ruta Provincial 13, en el tramo que une Villa Pehuenia con Zapala.

Según se logró determinar, luego de mantener una discusión y de ejercer violencia física contra la víctima, Reyes condujo una camioneta hasta las cercanías del puente de Kilka. Momentos antes de que se desencadenara el desenlace fatal, el imputado obligó a descender del vehículo a dos personas que viajaban junto a ellos.

Inmediatamente después, Reyes dirigió la camioneta hacia la zona del barranco y la arrojó al vacío con Mabel Rosana López Fernández en su interior, provocándole las graves lesiones que derivaron en su muerte.

Próximos pasos judiciales

El debate fue dirigido por el juez técnico Diego Chavarría Ruíz. Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, el magistrado informó que la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la realización del juicio de cesura.

El juicio de cesura es la audiencia en la que las partes debatirán y el juez determinará la pena de prisión efectiva que le corresponderá cumplir a Alcides Ramón Reyes. Por la calificación del delito, la escala penal prevé como única opción la prisión perpetua.