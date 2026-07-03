En Viedma anuncia la inscripción para acceder a lotes con infraestructura básica
Las anotaciones están previstas entre el 20 y el 22 de este mes. La adjudicación será a través de un sorteo público.
Dentro del plan provincial Río Negro Suelo Urbano se abrirá la inscripción para acceder a 130 lotes con infraestructura básica en Viedma.
La elección de los beneficiarios se determinará a través de un sorteo público, y quienes se anoten deberán cumplir una serie de requisitos.
Las anotaciones se realizarán entre el lunes 20 y el miércoles 22 de este mes, de 9 a 17, en el gimnasio municipal «Galo Martínez», ubicado en boulevard Ituzaingó 948, por orden de llegada.
Se indicó que los lotes contarán con energía eléctrica, agua potable y alumbrado público.
Requisitos para la inscripción
Los interesados deben estar inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional del IPPV, ser mayor de edad, argentino o naturalizado, con residencia mayor a cinco años en Viedma.
Además, se deben acreditar ingresos de entre uno y diez Salarios Mínimo Vital y Móvil, no ser titulares de otros bienes inmuebles y no tener imputación firme o condena por usurpaciones o tomas de tierras públicas.
Se pedirá como documentación copia de DNI de todo el grupo familiar, acta de matrimonio o unión convivencial, certificado único de discapacidad, en caso que corresponda, comprobante de ingresos, certificado de catastro municipal, para corroborar que no posee inmuebles; y certificado de antecedentes penales.
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