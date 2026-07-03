Salario Mínimo julio 2026: nuevo ajuste y cambios en las asignaciones de ANSES

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ratificó que en julio 2026 el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se elevará a $372.400 para los empleados mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

La medida, instrumentada de forma originaria mediante la Resolución 9/2025 tras la falta de consenso en el Consejo del Salario, modifica de forma directa el valor por hora para los trabajadores jornalizados, que pasará a ubicarse en $1.862.

Sin embargo, el impacto de este reajuste excede los contratos laborales, ya que opera de manera automática como el parámetro ordenador para acceder a diversos subsidios del Estado.

Julio 2026: cómo afecta el nuevo Salario Mínimo al cobro de las asignaciones de ANSES

El diseño institucional de las políticas de asistencia social vincula la permanencia en ciertos programas con la evolución del ingreso básico: al modificarse el monto por disposición de la Secretaría de Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) readecúa de forma simultánea los filtros patrimoniales para proteger la cobertura de los sectores vulnerables.

Los principales programas y prestaciones de ANSES que se recalibran en julio 2026 son:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo : el tope máximo de ingresos permitidos para no quedar excluido del beneficio pasa a ser equivalente al valor de un salario mínimo ($372.400).

: el tope máximo de ingresos permitidos para no quedar excluido del beneficio pasa a ser equivalente al valor de un salario mínimo ($372.400). Becas Progresar : el reglamento de la Secretaría de Educación exige que los ingresos del grupo familiar del estudiante no superen las tres veces el valor del SMVM, fijando el nuevo límite de control en $1.117.200.

: el reglamento de la Secretaría de Educación exige que los ingresos del grupo familiar del estudiante no superen las tres veces el valor del SMVM, fijando el nuevo límite de control en $1.117.200. Jubilados con aportes efectivos: la ley garantiza el derecho al 82% móvil para quienes tengan 30 años de aportes reales. Con el nuevo piso salarial, ese porcentaje asciende a $305.368; sin embargo, debido a que la jubilación mínima oficializada por la Resolución 186/2026 de ANSES se sitúa en $411.989,33, el haber base supera holgadamente esa garantía y no se liquidará ningún plus complementario este mes.

Salario mínimo: los nuevos topes del Fondo de Desempleo que liquidará ANSES en julio 2026

Otra de las variables de la seguridad social, que experimenta una mutación directa ante la resolución del área laboral, es el seguro destinado a los trabajadores despedidos sin justa causa.

El monto de este subsidio equivale al 75% de la mejor remuneración neta percibida en el último semestre de actividad formal, pero sus desembolsos se encuentran limitados por las bandas informadas por ANSES.

A partir de julio 2026, las escalas de este fondo de contingencia se ajustan bajo los siguientes parámetros:

Monto Mínimo : se establece en $186.200, una cifra que representa exactamente el 50% del salario mínimo vigente.

: se establece en $186.200, una cifra que representa exactamente el 50% del salario mínimo vigente. Monto Máximo: se fija en $372.400, lo que equivale a la cobertura del 100% del SMVM.

Es fundamental tener en cuenta que los ciudadanos disponen de un plazo perentorio de 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral, para iniciar el trámite de alta ante ANSES.

En caso de exceder esa ventana de tiempo, el organismo previsional aplicará un descuento punitorio equivalente a un día de prestación por cada jornada hábil de demora en la presentación de la documentación de despido.