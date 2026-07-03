Habrá espacios para personas neurodivergentes en los aeropuertos de Neuquén

Los aeropuertos de Neuquén tendrán lugares para personas neurodivergentes a partir de la reglamentación de la Ley 3463 que hace efectiva la norma sancionada en 2024. Se trata de espacios físicos para la regulación sensorial, sin límite de edad, que cuenten o no con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La norma fue sancionada en 2024 y fue concebida como una herramienta indispensable para asegurar la implementación progresiva, razonable y efectiva de políticas públicas inclusivas orientadas a garantizar condiciones de igualdad, accesibilidad, convivencia y participación para las personas neurodivergentes y sus familias.

La reglamentación de la Ley 3463 busca hacer efectiva la norma que tiene como objetivo promover entornos aeroportuarios y de transporte más accesibles, inclusivos y respetuosos de la diversidad humana. También establece definiciones técnicas, criterios de implementación, estándares mínimos de accesibilidad y pautas de funcionamiento institucional necesarias para garantizar su aplicación progresiva, uniforme y conforme al paradigma de derechos humanos vigente.

La Ley 3463 establece que estos espacios físicos deben estar identificados, ser exclusivos y estar diseñados para reducir los estímulos sonoros y visuales; además, deben tener control de ruido, iluminación y temperatura.

Además, indica que, como mínimo, deben cumplir, con normativas de diseño universal; iluminación baja, colores neutros, pantalla de partida y arribos de líneas aéreas; pisos plásticos de alto tránsito o similares características; juegos sensoriales; auriculares aislantes de ruido; y teléfono para solicitar asistencia.

Para esto intervinieron las áreas del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano que, como autoridad de aplicación, tiene injerencia en la materia. Entre otras, fueron parte la dirección general de Derecho Convencional y la subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores dependiente de la secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario.