Impuesto a las Ganancias: los nuevos pisos para empleados solteros y casados desde julio 

La actividad en los yacimientos de la región genera las remuneraciones promedio más altas del país, un sector clave que sentirá el impacto del alivio en el Impuesto a las Ganancias desde este mes. (Foto: archivo)

El inicio de julio de 2026 trae una modificación clave para el bolsillo de miles de trabajadores en relación de dependencia en todo el país. Debido a la actualización automática dispuesta por ley, los mínimos a partir de los cuales se calcula el Impuesto a las Ganancias registrarán una suba significativa para evitar que el avance de los precios afecte a más asalariados.

Al respecto, en su columna económica a través de Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende desglosó el alcance de esta medida y el impacto real que representa para el poder adquisitivo de los hogares.

De acuerdo con el analista, esta corrección obligatoria busca subsanar las severas distorsiones de un esquema donde la suba nominal de los sueldos terminaba licuando los ingresos disponibles frente al fisco.

Impuesto a las Ganancias: escalas y mínimos de AFIP en julio

La actualización de los pisos salariales netos —es decir, el dinero de bolsillo que efectivamente percibe el empleado tras los descuentos de ley— modifica el mapa de retenciones mensuales bajo los siguientes parámetros técnicos:

Trabajadores solteros: Quedan completamente eximidos del pago del tributo si sus sueldos netos no superan los $2.900.000 (hasta el mes pasado el techo se ubicaba en $2.500.000).

Trabajadores casados (sin hijos): El nuevo piso mínimo de exención fiscal se eleva a los $3.371.000 netos.

Trabajadores casados (con dos hijos): El umbral a partir del cual se comienza a liquidar el impuesto pasa de los $3.300.000 previos hasta los $3.800.000 netos.

Wende ponderó que un aspecto positivo del sistema actual es que, para aquellos empleados cuyos ingresos superen estos nuevos límites, la carga impositiva ingresa de manera muy gradual.

«El impacto de Ganancias está atenuado, no te cobran el 35% de una, sino que en las primeras escalas es muy bajito el impuesto que te cobran», precisó el especialista.

Sueldos petroleros: el alivio de Ganancias en Neuquén y Río Negro

La aplicación de esta escala nacional adquiere un relieve particular en las provincias de la Patagonia norte. Debido al dinamismo de la actividad energética y de los sectores vinculados a la liquidación en moneda dura, en la Cuenca Neuquina registran remuneraciones promedio sustancialmente más altas que la media del resto del país.

«En algunas provincias que tienen más ingresos en dólares y tienen más empleo los salarios son más altos, entonces para esas provincias es un beneficio», detalló Pablo Wende durante la entrevista.

En provincias como Neuquén o Río Negro esto es relevante porque el promedio salarial es más alto que en el resto del país», Pablo Wende.

Este alivio parcial llega en un momento de fuerte asfixia financiera para los sectores de ingresos medios de la región. Según las estadísticas que maneja el sector financiero, el salario formal en la Argentina arrastra una pérdida del 30% de su poder adquisitivo en comparación con los registros del año 2017.

A este retraso del salario real se le suma el incremento de los costos fijos de la canasta de consumo de la clase media, fuertemente impactada por las sucesivas subas en las tarifas de los servicios públicos de luz y gas, el transporte, las cuotas de la medicina prepaga, los colegios privados y los combustibles.

Caída del IVA e inflación: el impacto en la crisis de la clase media

La dificultad que experimenta el mercado interno para reactivarse quedó plasmada en el último informe oficial de la recaudación tributaria nacional correspondiente al mes de junio.

Las planillas fiscales encendieron alertas en el Palacio de Hacienda al mostrar variaciones reales por debajo de la inflación en impuestos clave vinculados de forma directa al consumo, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios (cheque). Asimismo, se constató una merma real en los ingresos de la seguridad social, un indicador habitualmente emparentado con la caída del empleo formal.

En su diagnóstico macroeconómico, Wende marcó un marcado contraste respecto del humor social y la contención que exhiben los extremos de la estructura demográfica del país:

«La clase baja está más conforme con el Gobierno de lo que muchos creen porque lo que es la AUH, la tarjeta alimentaria, todo eso ha aumentado por encima de la inflación y aparte sigue teniendo subsidios sobre las tarifas que la clase media ya no los tiene. La clase alta ya sabemos que está más acomodada, que vive con sus dólares, tiene ahorros, etc.», añadió.

Con respecto al equilibrio político y el escenario electoral, el analista concluyó que el foco de atención obligatoria de la gestión deberá virar hacia el sector intermedio de la población: «Queda la franja del medio, que es la que además define las elecciones, ese 30% al que el Gobierno le va a tener que dar más bolilla de acá a las elecciones».