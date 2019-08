Neuquén

En la edición del pasado 13 de agosto una nota de tapa me llamó la atención. Su título era “Un femicidio lo dejó sin padres y lo criará un matrimonio igualitario”.

Existe un profundo error de concepto en ese título y en la nota correspondiente. La ley fue de “matrimonio igualitario” porque apuntó a poner en igualdad de condiciones para contraer matrimonio a cualquier persona que así lo deseara.

La igualdad es igualdad ante la ley, no hace de ninguna manera referencia al género de las personas contrayentes. Esta confusión no me parece menor ni anecdótica, pues al etiquetar como “igualitario” a un matrimonio por el género de sus integrantes y diferenciarlo de un matrimonio “normal”, no se hace otra cosa que perpetuar el prejuicio y la estigmatización que la ley pretende subsanar.

El título debería ser, simplemente : “Un femicidio lo dejó sin padres y lo criará un matrimonio.” Muchas Gracias

Eduardo Carbajal

DNI 27.113.011