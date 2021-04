Mauricio Macri: “Cristina Kirchner maneja la agenda del Gobierno”

No es la primera vez que habla de la falta de conducción y rumbo en alusión al gobierno del Frente de Todos. El expresidente Mauricio Macri renovó sus críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En una entrevista con CNN en Español se refirió a la coyuntura del país; dijo que la Argentina “está sin rumbo” y que la oposición saldrá ganadora en las próximas elecciones.

En la conversación que mantuvo con Andrés Oppenheimer sostuvo que la vicepresidenta es la que “condiciona y maneja el gobierno”. “La Argentina hoy está sin rumbo. El gobierno no tiene rumbo y la única que tiene agenda es la vicepresidenta, que es una agenda personal, que claramente intenta alterar el funcionamiento institucional en el país”, declaró.

“El propio [presidente de Estados Unidos, Joe] Biden lo planteó: hoy el mundo se debate entre democracia y autocracia y acá es un caso típico en el cual se tiene una vicepresidenta en el ejercicio del poder donde claramente ella maneja la agenda del Gobierno, pero en lo único que está enfocada es alterar el funcionamiento institucional del país”, agregó.

Consideró que el gobierno de Fernández será “el último gobierno populista” de la historia Argentina porque “el populismo está mostrando todas sus falencias, fracasando en la gestión diaria del país. Cada día hay algo más que no funciona. Ellos están funcionando como un escuadrón de demolición porque no solo no han arreglado las cosas que mi gobierno no pudo arreglar, sino que han desanudado, han empezado a colapsar las cosas que funcionaban empezando por la política exterior”.

En relación a las próximas elecciones, confesó: "Estoy convencido de que vamos a ganar nosotros porque creo en los Argentinos”. Dijo que la dirigencia de Juntos por el Cambio es “la responsable de sostener la esperanza”. “Vamos a volver a gobernar con un eje puesto en generar trabajo, creyendo que ello se logra integrándose al mundo, modernizando, incluyéndose y poniendo el Estado al servicio de la gente”, vaticinó.