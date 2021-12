Me aumentaron solo por la edad

Cuál es la diferencia entre un ladrón y una obra social prepaga. Un ladrón, si lo descubren, puede ir preso y es posible que a la víctima le devuelvan lo que robó.



Por lo que descubrí, lo que me pasa a mí le ocurre a decenas de personas, solo en esta ciudad. Para sentirme más viejo de lo que soy, Swiss Medical Group, mi obra social, al cumplir 65 años me aumentó la cuota un 171%.

He estado aportando a SMG desde hace más de 12 años. El art. 12 de la Ley 26682 y el art. 17 de su decreto reglamentario 193/2011 prohíben cualquier aumento de cuota por motivos de edad.



Solicité facturas con detalle de ítems para que constara el aumento por edad: no me los dieron. Presenté un mail, intimando a una respuesta en 72 hs: no respondieron. Solo verbalmente me confirmaron que el aumento se debía a mi edad (grupo etario dijeron). Ante la negativa de la OS de retrotraer la medida y sabiendo que un reclamo en la Superintendencia de Seguros de Salud puede demorar más de 3 años, e iniciar una demanda judicial puede demorar más aún, me dirigí a Defensa del Consumidor de la provincia. Allí me informaron que son decenas de personas las que se quejan de este proceder y que es conveniente que judicialice mi situación porque, en su experiencia, tras una intimación a conciliación de las partes, SMG se aviene a pagar una multa, pero no retrotrae sus medidas y desconoce la autoridad de la entidad. Ergo, prefiere pagar multa o incluso un juicio por aquel reducido 1% que se queja, con lo que se apropia del 99% que no dice nada.



Puedo pagar el aumento de SMG, de hecho tengo otra obra social, por lo que podría irme de esta prepaga, pero no me gusta que me roben y es una cuestión de principios. Por eso haré de mi reclamo un recurso de amparo. Por eso litigaré a mi costo e iré a la radio por un espacio. Espero que SMG responda esta carta porque tengo más secretos sobre cómo funciona la desregulación. Los demandaré, por daños y perjuicios, por el tiempo que me hicieron perder, por la bronca, porque me atendieron en la calle, por pedirme que saque turno en una web que no da turnos o que me descargue una app que tampoco hace, por intereses punitorios, por dolo, por todo, pero más que nada por viejisimo, por aumentarme 171% solo por cumplir años.

Francisco Galeano

DNI 11.350.919

Roca