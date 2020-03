Médicos reclaman modificaciones en la caja jubilatoria profesional

La mayoría de los médicos debe seguir trabajando luego de cumplir 65 años porque con el haber jubilatorio no les alcanza. Foto: archivo

Un grupo de médicos autoconvocados de Bariloche y otras localidades de la provincia reclama por las jubilaciones correspondientes a la caja previsional médica privada. Solicitaron que “esta injusta realidad” sea debatida en el ámbito de la Legislatura de Río Negro y el Ejecutivo provincial a fin de modificar la ley que creó las cajas previsionales en los años 90.

La caja se creó hace 26 años y los médicos que acceden a la jubilación perciben alrededor de 9.700 pesos.

“Es difícil generalizar pero un porcentaje elevado de los médicos debe seguir trabajando después de los 65 años para subsistir. Somos cautivos de esta caja creada en la década de los 90 por legisladores apurados y con pensamiento mágico”, describió el médico neurólogo Marcelo Di Blasi, de Bariloche.

“Si se consideran los 65 años de edad y 35 de aporte, el haber jubilatorio es de 24.000 pesos. Por debajo de la línea de pobreza”, especificó Di Blasi pero aclaró que “como la Caja tiene 26 años de antigüedad, solo acceden al monto nominal de este 100% aquellos médicos que ‘compraron la antigüedad’ cuando comenzó a ser obligatorio asociarse a la Caja como así también los cinco miembros de la comisión directiva como compensación por el cargo que ocupan”.

Según datos de mediados del año pasado, habría un total de 1.828 médicos activos en la caja; unos 200 en el llamado “nivel 6” (esto significa que siguen trabajando al cumplir los 65 años), 149 médicos jubilados, 120 pensiones y 6 en situación de “incapacidad”.

“En la mayoría de los casos -puntualizó Di Blasi- deben seguir trabajando al cumplir los 65 años. Te dan la opción para seguir trabajando con un aporte prestacional menor (categoría 6) y el haber jubilatorio será menor mientras sigas activo. Si te retirás definitivamente se entrega matrícula y quedamos en la pobreza”.

El médico agregó que la jubilación por la caja no incluye cobertura médica ni aportes patronales (ni de sanatorios ni de obras sociales ni de prepagas ni de laboratorios).

“Tenemos una caja que cuenta con abundantes fondos para hacerla sostenible en el tiempo de sobrevida de los jubilados pero con jubilados pobres o indigentes, no es justo ni ético. No es tolerable ni comprensible. Es un asunto también de los legisladores que dictan leyes inaplicables si no se les asignan fondos para su pleno cumplimiento”, cuestionó el médico.