Mehren: “Vaca Muerta necesita reglas claras”

Vaca Muerta es el principal desarrollo dentro del segmento del shale por fuera de los Estados Unidos, y si bien su producción ha alcanzado niveles récord en los últimos meses, dista mucho de estar cerca de mostrar todo su potencial. Las condiciones para que pueda desarrollarse fueron abordadas por Mario Mehren, el CEO de la principal petrolera alemana, Wintershall DEA.



En diálogo con Energía On Mehren consideró que el hecho de que Vaca Muerta aún no haya logrado descollar en sus niveles de producción y desarrollo “es porque no es la situación de los Estados Unidos”.

Y explicó que "en Norteamérica se tiene la ventaja de contar con una industria de servicios y proveedores muy amplia. Hay mucho de todo disponible y hay competencia que ayuda obviamente a desarrollar los proyectos”.

Con una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados el desarrollo de Vaca Muerta a casi doce años de la perforación del primer pozo es reducido.

Mehren reconoció que “sí hay una razón en contra en Argentina que es la falta de reglas de juego estables. Eso es súper importante porque es difícil decirle a un proveedor con el que tenemos muy buena relación afuera de Argentina que venga a Argentina, que es un lugar espectacular para hacer negocios pero el problema es no pueden mandar de vuelta la plata que invertimos a su país”.

Mehren analizó que “hay una mezcla, la situación general con la pandemia, los precios del petróleo bastante bajos y también del gas que no hay ayudado pero al mismo tiempo se necesitan más esfuerzos por estabilizar la situación en Neuquén. Se necesita más infraestructura para apoyar el modelo de servicios que es necesario para un desarrollo exitoso”.

No obstante, Mehren es optimista y así como enfatizó que “hay potencial, es un lugar muy bueno para desarrollar los no convencionales. Hay una razón por la que tantas empresas están en Vaca Muerta”, consideró que alcanzar un desarrollo pleno “se puede también en Argentina, estoy convencido”.