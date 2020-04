Mentir es pecado

Eso dicen. No hay que engañar. Pero mentirse a si mismo tiene otro calificativo, impropio de una publicación periodística. Argentina padece del autoengaño con administraciones de facto y democráticas. Se toman decisiones y se programa sobre supuestos que no han ocurrido y que no ocurrirán.

Se cree que si el Estado dispone algo eso ocurrirá. No se considera la extensión del país, su organización, su condición socioeconómica y algunas cosas más.

Pero hay otro aspecto más sensible cada día. Se trata de los servicios informáticos y la relación entre los desamparados y desdichados usuarios y las empresas privadas y los organismos del Estado. Los mayorcitos, dicen, no tenemos hábito ni habilidad para manejar computadoras y teléfonos modernos. Puede ser que algunos sí y otros no, pero en general la mayoría de edad no conlleva estupidez alguna.

Lo que sí es indudable es que nuestras comunicaciones, particularmente en la transmisión de datos, padecen de una incapacidad, lentitud e inseguridad gravísimas.

Los sistemas informáticos judiciales se caen con cierta irregularidad. También en la autopista informática de AFIP suelen ocurrir graves accidentes de tránsito.

Los servicios bancarios tienen bases de datos comunes para las redes de cajeros que, unidas a las propias deficiencias de los sistemas, los lentifican espantosamente. Además de pantallas amigables poco amistosas. Por eso vemos y seguiremos viendo largas colas para conseguir prestaciones seguras e inmediatas y personas que no gestionaron tarjetas porque debían pasar horas en el banco en las mismas colas en los cajeros. Que tampoco son suficientes.

Julián Álvarez,

DNI 7.574.027



Zapala