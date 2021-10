Messi salió en el entretiempo y Di María salvó el triunfo para el PSG

Más allá de sus goles en la Champions League, el presente de Lionel Messi en el PSG aún está por debajo de las expectativas. La Pulga todavía no metió ningún gol en la Ligue 1 y hoy salió en el entretiempo en la victoria 2 a 1 contra Lille en la capital francesa.

El que sí apareció fue Ángel Di María con el gol del triunfo a dos minutos del final. El zurdo fue de los mejores en un equipo que sigue sin mostrar un rendimiento colectivo convincente.

La primera parte de los parisinos fue floja. Los dirigidos por Mauricio Pochettino extrañaron a Kylian Mbappé, ausente por una infección otorrinolaringológica. El visitante abrió el marcador a los 31' con un tanto de Jonathan David.

¿Por qué salió Messi? Antes del entretiempo, se lo vio con molestias en su pierna izquierda y por esos gestos, Pochettino decidió el cambio en la #Ligue1xESPN.

Messi participó poco del juego y quedó demostrado que no estaba al 100% en lo físico. Leo estuvo en duda en la previa por una molestia muscular y directamente no salió para el segundo tiempo. Aún no se conoce el parte médico que corroborará si hay lesión.

El que ingresó en su lugar fue Mauro Icardi, en su regreso tras los problemas personales de público conocimiento. El delantero tuvo dos chances claras que no pudo concretar. Primero un cabezazo que salió por arriba y después un mano a mano que le tapó bien el arquero, Ivo Grbic.

Di María tiró del carro y asistió a Marquinhos para el 1 a 1 tras un gran desborde por la banda izquierda. También levantó Neymar, clave para el 2 a 1 final.

A los 43', Angelito combinó con el brasilero y definió con la calidad que lo caracteriza para desahogo del público en el Parque de los Príncipes.

De esta manera, PSG le sacó 10 puntos de ventaja a su escolta, Lens, en la Ligue 1 con un partido más. El próximo miércoles visitará Leipzig por la Champions League.