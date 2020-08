Mi querido amigo, el de todas partes,/ al que hablo hoy, también al de antes.

A esa chispa intensa de la brisa fresca/ brillando al instante.

De toda mi vida, de ese amor distante,/ de todo ese sueño vivido sin miedo/ volando en el aire sobre el desconsuelo.

Mi querido amigo, no soy el de antes,/ me golpeó la roca en el mar intenso/ y todas las olas de este fuerte viento/ me hicieron rodar entre las arenas/ de mi propio intento.

Ya no soy el mismo pero igual te quiero,/ no importa la roca, no importan las olas/ ni esa arena absurda que mordí creyendo.

Solo importa ahora decir que me acuerdo/ de aquella sonrisa cómplice del cielo/ como en esos años, volando en el aire/ sobre el desconsuelo.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche