Así será la exhibición de Colapinto en Buenos Aires: horarios, recorrido y homenaje a Fangio

Este domingo 26 de abril marcará un momento especial para el automovilismo argentino: Colapinto girará por primera vez en el país desde su llegada a la Fórmula 1, en el marco del Road Show que se desarrollará en Buenos Aires.

El piloto de Pilar será el primer argentino en manejar un F1 en las calles porteñas. Lo hará sobre un circuito callejero montado en Palermo, en la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, en un evento que marcará el regreso de la categoría a la ciudad tras 14 años. La última vez había sido en 2012, cuando Daniel Ricciardo realizó una exhibición con Red Bull Racing.

Las salidas a pista y el homenaje a Fangio

Colapinto tendrá cuatro apariciones a lo largo de la jornada. La primera será a las 12:45, cuando se suba al Lotus E20, modelo 2012 con motor Renault V8 y estética de Alpine F1 Team.

El segundo turno, a las 14:30, será el momento más emotivo: manejará el histórico «Flecha de Plata», el auto con el que Juan Manuel Fangio dejó su huella en la máxima categoría con cinco títulos obtenidos.

Luego, a las 15:15, volverá a pista con el Lotus E20 para su última tanda en velocidad. Finalmente, a las 15:55, cerrará la jornada con una recorrida en bus descapotable para saludar al público.

El trazado abarcará desde Libertador y Sinclair hasta Casares y Ugarteche, con un paso por la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

La organización amplió el circuito de la exhibición de Colapinto por las calles porteñas. (Foto: GCBA)



Accesos, pantallas y transmisión en vivo

El acceso al público se habilitará desde las 8:30 en distintos puntos del circuito. Además, habrá pantallas gigantes distribuidas en zonas estratégicas -como Plaza Seeber y Plaza Sicilia- para seguir cada salida desde distintos sectores.

La exhibición se podrá ver en vivo por ESPN, disponible también en Flow, DGO y Telecentro Play, además del streaming en Disney+ (plan Premium).

El cronograma del día