Micro usurpaciones de tierra en San Martín y Villa la Angostura

Recientemente se ordenó el desalojo de codiciados terrenos de San Martín de los Andes y de Villa la Angostura. En el primer caso, un vecino comenzó a construir una casa en un espacio público. En el segundo, la disputa se centra en el barrio Cumelén.

Un vecino comenzó a construir una cabaña de madera sobre un espacio público de San Martín de los Andes, a fines de agosto. El 25 del mes pasado le realizaron la primera acta contravencional y el 29 se lo notificó para que cese con la construcción. El vecino, un docente de un colegio técnico, continúo con la obra alegando que no poseía una vivienda propia y que el terreno ubicado sobre Villegas y Curruhuinca, al lado de donde él alquila actualmente, se encontraba deshabitado. Hoy el Juzgado de Faltas dictó la sentencia y lo intimó a retirar los elementos del predio en 48 horas o será desalojado.

Así lo informó el juez de faltas Carlos Sánchez Galarce. Explicó que hoy se resolvió la sentencia administrativa que intima al docente a retirar por su cuenta las maderas con las que ya comenzó a construir la vivienda. Agregó que además se solicitó la actuación de la fiscalía de la Cuarta Circunscripción para que investigue si se efectuó un ilícito: "entiendo que corresponde al delito de usurpación".

Sánchez Galarce relató que el procedimiento comenzó el 25 de agosto cuando desde la Dirección de Obras Particulares del municipio, constataron que la obra en construcción sobre calle Villegas y Curruínca no tenía los planos aprobados por el Municipio. Cuatro días después "los guardas ambientales ordenaron parar la obra".

El 31 el vecino se acercó a las oficinas para "notificarse de las actuaciones" y hacer su descargo, alegando que no poseía vivienda propia y que alquilaba hace varios años, al lado del predio en cuestión. "Él vio que depositaban basura, limpió el lote, lo parquizó y puso un asador en el que se juntaban con sus conocidos", señaló el juez de faltas.

Añadió que el docente reconoció que ocupó y construyó dentro del espacio público, pero justificó su acción manifestando que tiene problema de vivienda y una hija con guarda compartida a quien debe garantizarle alojamiento.

Sánchez Galarce explicó que por la ubicación del terreno, que se encuentra lindante con un predio de Osecac y donde se abre un cerro, el vecino creyó que la Municipalidad no trazaría la calle correspondiente, por lo que comenzó a construir sin autorización previa.

El viernes se realizó la última inspección, que daba cuenta del avance de la obra. Por eso, hoy el juzgado de faltas dictó sentencia y dictaminó que el docente retire por su cuenta las maderas con las que empezó a construir, dentro del plazo de 48 horas. Enfatizó que si no procederán a demoler la edificación y desalojar el predio.

A su vez solicitaron a la fiscalía que inicie una investigación por el delito de usurpación. Al respecto, el fiscal jefe Fernando Rubio indicó que comenzarán con las diligencias, pero remarcó que ello no desestima la sentencia administrativa.

Toma de tierras en Villa La Angostura

Un vecino del barrio Cumelén tomó tierras que exceden a su propiedad. (Foto: Gentileza).

En Villa La Angostura, un vecino del barrio Cumelén también invadió tierras que no le pertenecerían. Fue denunciado por un hombre que aseguraba ser el dueño de las tierras, pues le habían sido heredadas por su padre. Sin embargo, el secretario de Planeamiento municipal, Fabián Arévalo, informó al medio local Diario Andino que el terreno pertenecería a Vialidad Nacional.

El fiscal Fernando Rubio señaló que se intimó a los dos vecinos que se disputaban el predio, para que cesen con el ilícito. Informó que ambos hombres se retiraron por voluntad propia, por lo que no fue necesario el uso de la fuerza pública. Enfatizó que no hubo detenidos, pues había transcendido en medios locales que uno de los involucrados habría sido demorado: "no se detuvo a nadie", aclaró.

En cuanto a la usurpación del terreno por parte del vecino del barrio Cumelén, el fiscal indicó que ayer se realizó la denuncia y que ya están investigando si se cometió un delito. Esperan avanzar con las diligencias en el trascurso de los días.