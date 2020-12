¿Mientras tanto, qué?

Por informaciones periodísticas sabemos que las famosas vacunas en nuestro país estarían disponibles a partir de marzo.

Mientras tanto, ¿seguiremos contabilizando contagios y muertes sin tener ninguna otra alternativa?

¿No podemos probar la vacuna oral que está estudiando el Conicet, ivermectina, ibuprofeno y otras alternativas que en otros países funcionan como paliativos?

Hasta que lleguen las vacunas, el gobierno debe tomar decisiones para salvar vidas. Al menos, consultar como hacen en países limítrofes. Los medios masivos de comunicación investigar alguna otra alternativa.

Me duele la indiferencia demostrada en un tema fundamental como lo es la vida misma…

Me duele que los intereses económicos puedan más que la sensibilidad humana.

Me duele la estupidez humana.

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537