Minería en Mendoza: El lunes se aplica la derogación de la ley, confirmó el vicegobernador

El vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, dijo hoy que "el lunes a la tarde se termina esto", en referencia a la derogación de la ley 9.209, mientras que los asambleístas realizarán marchas de vigilia mañana y el lunes en el centro de la provincia.

Estas declaraciones son parte de las repercusiones por la decisión del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, de pedir anoche la derogación de la ley que permitía el uso de sustancias químicas, como el cianuro, para la explotación minera, y que modificaba la antigua ley 7.722 que regía ala actividad en las minas.

En este marco, Abed habló esta mañana con una radio local y dijo: "El día lunes se termina esto en horas de la tarde. Se va a derogar –en referencia a la ley 9.209"

"Es público, es la palabra del Gobernador, el lunes se trata en la Legislatura, están convocados a las 9 para derogar la ley que ha sido promulgada y que no se llegó a reglamentar. El Gobernador no la quiso reglamentar hasta no entender el contexto social, se veta y se da vigencia a la 7.722 a lo largo y ancho de la provincia", dijo el funcionario.

Desde la Asamblea por el Agua de Godoy Cruz, señalaron que recibieron "con agrado" la derogación de esta modificación, y señalaron que "la gente está convocada, movilizada y organizada y no es tan fácil parar este movimiento, la gente está con mucho entusiasmo".

Y adelantaron que esta acción "va a seguir hasta la promulgación de la derogación por lo que hay actividades en todos los departamentos".

Este domingo se convocó un banderazo a partir de las 19, en el centro mendocino, en calle San Martín y Garibaldi, mientras que el lunes, a partir de la 8.30, habrá una marcha desde el nudo vial en la calle Vicente Zapata y Acceso Este, hasta la Casa de Gobierno.

