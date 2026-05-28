Abrigos que dominan el invierno

Esta temporada confirma una de las tendencias más cómodas y nostálgicas del invierno: los abrigos inspirados en los clásicos tapados de aire vintage que recuerdan al estilo de las abuelas.

Oversized, cálidos y envolventes, estos diseños vuelven al centro de la escena con una estética relajada que combina confort y sofisticación.

Lo mejor de esta tendencia es que no hace falta salir de compras para adoptarla. Muchas de estas prendas pueden estar guardadas en el placard familiar: tapados de paño, de cuero, a cuadros, camperas con piel sintética y esos outfits con impronta retro que esta temporada recuperan protagonismo y se resignifican en looks actuales.

La clave está en equilibrar estas piezas tradicionales con prendas más modernas. Un abrigo heredado puede combinarse con denim, botas chunky o accesorios minimalistas para lograr un estilo contemporáneo sin perder ese encanto nostálgico que define la temporada.

En materia de color, el marrón en todas sus versiones —chocolate, café, moka o cacao— se consolida como el gran aliado del invierno. Sofisticado y fácil de combinar, aparece como la alternativa moderna al negro clásico y se verá especialmente en tapados de paño largos, trenchs de cuero y chaquetas de gamuza.

Para las más clásicas, los neutros cálidos siguen siendo un infalible. Tonalidades como camel, arena, beige, manteca y gris topo se consolidan como básicos atemporales que atraviesan temporadas sin esfuerzo. Estos tonos se adaptan con naturalidad tanto a looks casuales como a combinaciones más sofisticadas.

Y si hay una textura que dominará la temporada, es el pelo. Los abrigos de piel sintética son el must have del invierno 2026. Cortos, midis o largos, en tonos marrones clásicos o versiones animal print y colores inesperados, aportan impacto y abrigo en partes iguales.

El básico elegante

Lejos de ser una tendencia pasajera, el abrigo largo de corte masculino se perfila como una inversión de estilo.

Atemporal, fácil de combinar y con una elegancia discreta, es la pieza perfecta para construir looks sofisticados sin esfuerzo.

Este invierno, el street style lo deja claro: cuanto más largo y estructurado, mejor. Porque a veces la clave del estilo está en una sola prenda bien elegida.