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Moda y Belleza

Abrigos que dominan el invierno

Piel sintética, paño clásico, cuero y gamuza se imponen en una temporada donde el abrigo deja de ser básico para convertirse en protagonista.

Redacción

Por Redacción

Abrigos de invierno.

Abrigos de invierno.

Esta temporada confirma una de las tendencias más cómodas y nostálgicas del invierno: los abrigos inspirados en los clásicos tapados de aire vintage que recuerdan al estilo de las abuelas.

Oversized, cálidos y envolventes, estos diseños vuelven al centro de la escena con una estética relajada que combina confort y sofisticación.

Lo mejor de esta tendencia es que no hace falta salir de compras para adoptarla. Muchas de estas prendas pueden estar guardadas en el placard familiar: tapados de paño, de cuero, a cuadros, camperas con piel sintética y esos outfits con impronta retro que esta temporada recuperan protagonismo y se resignifican en looks actuales.

La clave está en equilibrar estas piezas tradicionales con prendas más modernas. Un abrigo heredado puede combinarse con denim, botas chunky o accesorios minimalistas para lograr un estilo contemporáneo sin perder ese encanto nostálgico que define la temporada.

En materia de color, el marrón en todas sus versiones —chocolate, café, moka o cacao— se consolida como el gran aliado del invierno. Sofisticado y fácil de combinar, aparece como la alternativa moderna al negro clásico y se verá especialmente en tapados de paño largos, trenchs de cuero y chaquetas de gamuza.

Para las más clásicas, los neutros cálidos siguen siendo un infalible. Tonalidades como camel, arena, beige, manteca y gris topo se consolidan como básicos atemporales que atraviesan temporadas sin esfuerzo. Estos tonos se adaptan con naturalidad tanto a looks casuales como a combinaciones más sofisticadas.

Y si hay una textura que dominará la temporada, es el pelo. Los abrigos de piel sintética son el must have del invierno 2026. Cortos, midis o largos, en tonos marrones clásicos o versiones animal print y colores inesperados, aportan impacto y abrigo en partes iguales.

El básico elegante

Lejos de ser una tendencia pasajera, el abrigo largo de corte masculino se perfila como una inversión de estilo.

Atemporal, fácil de combinar y con una elegancia discreta, es la pieza perfecta para construir looks sofisticados sin esfuerzo.

Este invierno, el street style lo deja claro: cuanto más largo y estructurado, mejor. Porque a veces la clave del estilo está en una sola prenda bien elegida.


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Esta temporada confirma una de las tendencias más cómodas y nostálgicas del invierno: los abrigos inspirados en los clásicos tapados de aire vintage que recuerdan al estilo de las abuelas.

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