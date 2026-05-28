Mundial de Banderas Recicladas para las escuelas de Neuquén: de qué se trata y cómo participar

El campeonato se enmarca en las actividades por el Día de la Bandera y el mundial de fútubol. Foto: archivo.

La municipalidad de Neuquén anunció el lanzamiento del “Mundial de Banderas”, un campeonato recreativo para las escuelas primarias de la ciudad.

La iniciativa está dirigida especialmente a estudiantes de cuarto grado, en línea con las actividades por el Día de la Bandera. Desde el municipio adelantaron que habrán premios para las dos banderas más votadas.

La propuesta consiste en que los estudiantes diseñen una bandera argentina con materiales reciclados. Además, el concurso se realizará con un sistema similar al fixture del mundial de fútbol.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, contó a Diario RÍO NEGRO cómo surgió la propuesta: «El año pasado, el CPEM 54 hizo un concurso interno con todos los grados de quien hacía la bandera más linda reciclada, muy pegado al 20 de junio. Nos llamaron a nosotros para ser jurado porque habíamos dado el taller de separación de residuos en esa escuela».

Aseguró que tras participar de esa jornada «enseguida el intendente los invitó a que expongan esas banderas en el hall de entrada de la municipalidad. Y en ese momento nace esto, ¿por qué no hacemos un concurso entre todas las escuelas?».

Mundial de Banderas: cómo pueden participar las escuelas

Para participar, los grados deberán crear una bandera que deberán medir 1,20 metros por 90 centímetros y llevar en el zócalo el nombre de la escuela participante.

A través del sitio web de la municipalidad las escuelas podrán inscribirse hasta el 5 de junio, publicando una foto de la bandera.

La votación se realizará mediante las redes sociales de la municipalidad y podrá participar no solo la comunidad educativa, sino también las familias, amigos, vecinas y vecinos. «Va a haber octavos, cuartos, semifinal y final”, comentó Haspert.

En cuanto a los premios, adelantó que en los próximos días se anunciarán cuáles serán los reconocimientos para las escuelas ganadoras.

Además, detalló que las 20 banderas más votadas serán exhibidas durante 15 días en la Sala de Arte Capital del edificio municipal ubicado en Avenida Argentina y Roca.